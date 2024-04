Transfer-Hammer? Juri Knorr offenbar vor Wechsel ins Ausland

Das wäre eine echte Überraschung. Juri Knorr könnte die Rhein-Neckar Löwen zeitnah verlassen - so steht es zumindest in einem Medienbericht. Der Spielmacher soll vor einem Wechsel zu einem ausländischen Topclub stehen.

Handball-Nationalspieler Juri Knorr steht laut eines Medienberichts offenbar vor einem überraschenden Wechsel ins Ausland. Wie die Bild am heutigen Montag (8. April) schreibt, sei sich der Spielmacher mit dem dänischen Topclub Aalborg Håndbold über einen Transfer einig.

Als Spielmacher ist Juri Knorr in seinen Mannschaften - ob bei den Rhein-Neckar Löwen oder auch bei der Deutschen Nationalmannschaft - aktuell alternativlos und der Hoffnungsträger. Der noch 23-Jährige spult ein großes Pensum ab - in Bundesliga, European Handball League sowie mit dem Nationalteam.

Der 23-Jährige wird demnach spätestens 2026 nach Ablauf seines Vertrags bei den Rhein-Neckar Löwen zum Champions-League-Teilnehmer wechseln - eine Klausel für den Sommer 2025 oder eine Ablöse in diesem Sommer könnten für einen vorzeitigen Wechsel sorgen. Juri Knorr selbst wollte sich nicht gegenüber den Gerüchten äußern.

Als Hansen-Nachfolger?

Erst vergangene Woche hatte Aalborgs Rückraumstar Mikkel Hansen sein Karriereende bekanntgegeben. Der dreifache Welthandballer hört im kommenden Sommer auf, was darauf hindeuten könnte, dass die Dänen Knorr möglicherweise schon früher holen wollen.

"Zumindest ist der Bedarf bei Aalborg da", erklärte Nordjyske mit Blick auf den Abschied von Mikkel Hansen - sowie die gleichzeitig dadurch frei werdende Budget-Summe. "Die Frage ist, ob Regisseur Jan Larsen das große Portemonnaie aufbringen und den deutschen Star bereits in diesem Sommer holen kann", so die dänische Zeitung.

Machulla übernimmt Aalborg

Trainer in Aalborg ist ab der kommenden Saison der Deutsche Maik Machulla, der zuvor bei der SG Flensburg-Handewitt gearbeitet hatte. Mit Aalborg würde Knorr um Titel spielen, mit den Rhein-Neckar Löwen dagegen ist er diese Saison ins graue Mittelmaß abgestürzt.

Zudem lastet auf dem Mittelmann in Nationalmannschaft und Club schon jetzt enorm viel Verantwortung. In Dänemark würde Knorr dem Hype um seine Person ein wenig entfliehen können, auch die Belastung wäre nicht so hoch wie in der Bundesliga.

