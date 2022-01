Transfer fix: Liverpool greift für Luis Diaz tief in die Tasche

Der FC Liverpool hat die zweite Neuverpflichtung der Saison perfekt gemacht. Vom FC Porto kommt Luis Diaz für eine satte Ablösesumme.

Inmitten seiner Länderspielreise hat Luis Diaz den Arbeitgeber gewechselt. Nach zweieinhalb Jahren beim FC Porto schließt sich der 25-jährige Flügelstürmer dem FC Liverpool an, der damit nach Ibrahima Konaté (22, RB Leipzig) im Sommer den erst zweiten Neuzugang der Saison präsentiert hat.

Dem Vernehmen nach zahlen die Reds wie für Konaté eine Basisablöse in Höhe von 40 Millionen Euro, die bei Luis Diaz allerdings über Bonuszahlungen noch um weitere 20 Millionen Euro ansteigen kann. Nach Klubangaben vom Sonntag hat Luis Diaz einen "langfristigen" Vertrag unterzeichnet und die Trikotnummer 23 erhalten. Er wird nach Kolumbiens WM-Qualifikationsspiel gegen Argentinien am Dienstag gen England aufbrechen.

Nach "harten" Verhandlungen: Klopp freut sich auf Luis Diaz

"Ich war immer ein Verfechter davon, Spieler nur dann im Januar zu verpflichten, wenn man sie auch im Sommer holen würde. Und das trifft bei Luis vollkommen zu", so Trainer Jürgen Klopp auf der Klubwebsite. "Er ist ein herausragender Spieler, den wir schon sehr lange auf dem Schirm haben." Er habe "physisch und mental" alle Voraussetzungen, um sich beim LFC und der Premier League durchzusetzen, findet Klopp, der die Verantwortlichen des FC Porto - einem "erstklassigen Klub" - als "harte Verhandler" bezeichnete.

Für Porto hat der 31-malige Nationalspieler in 125 Pflichtspielen 41-mal getroffen, davon 14-mal in 18 Ligaspielen in der laufenden Spielzeit. In der Champions-League-Gruppenphase erzielte er zwei Treffer - allerdings nicht gegen die Reds, denen Porto zweimal unterlag (1:5/0:2). "Als wir gegen Luis gespielt haben, haben wir gesehen, wie gefährlich und schnell er ist und wie er seiner Mannschaft mit seiner Mentalität geholfen hat", erinnert sich Klopp.

Liverpool, das im Rennen um Luis Diaz mindestens die Tottenham Hotspur ausstach, arbeitet mit dem Transfer weiter am sanften Umbruch in der Offensive. Roberto Firmino hat die 30-Jahre-Grenze schon überschritten, Mohamed Salah und Sadio Mané sind noch vor Beginn der neuen Saison dran. Zuletzt hatte sich Diogo Jota (25), Neuzugang im Sommer 2020, bereits einen Stammplatz erarbeitet.