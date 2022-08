Transfer fix: Freiburg gewinnt zähes Ringen um "energetischen" Röhl

Der SC Freiburg hat das Rennen um U-20-Nationalspieler Merlin Röhl gewonnen - und damit die letzte Lücke im zentralen Mittelfeld geschlossen.

Vier Spiele, zehn Punkte, zwei Tore, eine Vorlage: Merlin Röhl (20) hat einen bärenstarken Start in die neue Drittliga-Saison hingelegt - und steigt nun gleich um zwei Ligen auf. Der SC Freiburg hat den deutschen U-20-Nationalspieler vom Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt verpflichtet.

Für den 1,91 Meter großen zentralen Mittelfeldspieler, den der FCI 2018 vom SV Babelsberg verpflichtet und erst im Juli 2021 mit einem "langfristigen" neuen Vertrag ausgestattet hatte, ist nach kicker-Informationen eine Sockelablöse von etwa 2,9 Millionen Euro plus ein erfolgsabhängiges Bonipaket fällig. Der gebürtige Potsdamer war - wie mehrfach berichtet - auch von anderen Klubs, unter anderem Borussia Mönchengladbach, umworben, der SC entschied das Rennen nach zähem Ringen aber für sich.

"Merlin ist ein sehr spannender Spieler mit enormem Potenzial", sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Auf dem Platz und in den gemeinsamen Gesprächen haben wir ihn als sehr ehrgeizig, energetisch und wissbegierig kennengelernt. Er besitzt eine große Flexibilität und eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Merlin wird sich bei uns sicherlich noch richtig entwickeln - darauf freuen wir uns."

Röhl: "Eine große Chance für mich"

Im Kader von Trainer Christian Streich ist Röhl neben den gesetzten Nicolas Höfler (32) und Maximilian Eggestein (25) sowie U-21-Nationalspieler Yannik Keitel (22) und der von der U 23 aufgerückten Nachwuchskraft Robert Wagner (19) der fünfte zentrale Mittelfeldspieler. Er schließt die Lücke, die Janik Haberer (28) mit seinem ablösefreien Wechsel zu Union Berlin hinterlassen hat.

"Der Wechsel nach Freiburg in die Bundesliga ist eine große Chance für mich, die will ich nutzen", wird Röhl, der die Trikotnummer 34 erhält, in der Klubmitteilung zitiert. "Der Sport-Club ist bekannt dafür, dass junge Spieler hier noch besser werden. Diesen Weg möchte ich mit der Mannschaft und den Trainern gehen."