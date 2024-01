Transfer-Dreierpack perfekt: Abiama schließt sich Lautern an

Dickson Abiama schließt sich ein halbes Jahr vor Vertragsende in Fürth dem 1 FC Kaiserslautern an. Dort ist der 25 Jahre alte Stürmer (72 Zwetiliga-Spiele, 13 Tore) bereits der dritte Neuzugang, den die Roten Teufel am Dienstag vorstellen. Zuvor verpflichtete man bereits Ba-Muaka Simakala und Frank Ronstadt.