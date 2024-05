Transfer-Doppelschlag: Kielce holt Duo aus Nantes

Nicolas Tournat verlässt Industria Kielce im Sommer in Richtung Nantes. Im Gegenzug holt der polnische Top-Klub gleich zwei Spieler der Franzosen.

Jorge Maqueda und Theo Monar werden nach dieser Saison vom französischen Handball-Pokalsieger HBC Nantes zu Industria Kielce wechseln. Während Kreisläufer Monar der Ersatz für Tournat ist - und einen Vertrag bis 2027 unterschreibt, soll der Spanier Maqueda die rechte Rückraum-Position stärken - als Backup zu seinem Landsmann Alex Dujshebaev. Jorge Maqueda hat einen Kontrakt mit einer Laufzeit bis 2026 (mit einer Option für eine weitere Saison) bekommen.

"Die Suche nach einem geeigneten Spieler für die rechte Rückraum-Position hatte für den Verein Priorität", wird Kielce-Sportdirektor auf der Vereinshomepage zitiert. "Jorge Maqueda ist ein sehr guter Spieler mit Erfahrung auf höchstem Niveau. Seine Stärken sind sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung zu finden. Vor allem in der Verteidigung zeichnet er sich durch Ausstrahlung und Engagement aus. Das taktische System, das unsere Mannschaft bevorzugt, ist ihm nicht fremd", so Jurecki.

Jurecki: Monar wird sich hervorragend entwickeln

Theo Monar (dunkles Trikot) ist der zweite Kielce-Neuzugang aus Nantes. picture alliance/dpa/MAXPPP

Jurecki bezeichnet Monar als einen "vielversprechenden Spieler, der bereits in der französischen Nationalmannschaft anklopft". Der Sportdirektor der Polen fügt hinzu: "Außerdem spielt er sowohl offensiv als auch defensiv, was dem Trainerstab mehr Möglichkeiten bietet. Ich glaube, dass er sich unter der Leitung von Trainer Talant Dujshebaev und in Zusammenarbeit mit Arts Karalek hervorragend entwickeln wird."

Theo Monar ist ein 22-jähriger Kreisläufer. In dieser Champions-League-Saison erzielte er 34 Tore, in der französischen Liga 98. Er hat seine gesamte bisherige Profikarriere in Nantes verbracht. Mit dem HBC gewann er in dieser Saison den französischen Pokal (Coupe de France).

Der 36-jährige Jorge Maqueda wurde mit Spanien 2013 im eigenen Land Weltmeister und holte 2020 den EM-Titel. Er hat auf Vereinsebene u.a. für den FC Barcelona, Vardar Skopje, Pick Szeged und HBC Nantes gespielt. Mit Skopje gewann er 2017 die Champions League. Der Rückraumspieler hat in der laufenden Champions-League-Saison 26 Tore und in der französischen Liga 61 Treffer erzielt.

Europameister verlässt Kielce und kehrt nach Frankreich zurück