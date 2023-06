Transfer-Doppelpack: Dietrich und Wegmann schließen sich Halle an

Der Hallesche FC verstärkt seine Defensive mit zwei Youngsters. Tim-Justin Dietrich kommt von Werder Bremen II, Jordi Wegmann wechselt von der Zweitvertretung des FC Augsburg zum HFC.

Nach Matthew Meier, Tom Baumgart sowie Dominic Baumann hat der Hallesche FC am Freitagvormittag zwei weitere Neuzugänge für die kommende Spielzeit vorgestellt. Tim-Justin Dietrich und Jordi Wegmann werden fortan das Trikot des HFC tragen.

Dietrich mehrmals im Bundesligakader des SVW

In saisonübergreifend 53 Partien kam Tim-Justin Dietrich für die zweite Mannschaft von Werder Bremen zum Einsatz, nachdem er sich der Nachwuchsabteilung des Bundesligisten im Sommer 2017 nach seiner Zeit in der Jugend des 1. FC Magdeburg angeschlossen hatte. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 20-jährige Innenverteidiger 31 Spiele für die Regionalliga-Mannschaft des SVW und erzielte dabei drei Tore. Damit fehlte der 1,90 Meter große Defensivakteur lediglich fünfmal - vier Partien davon verpasste er aufgrund eines Kaderplatzes bei den Profis.

"Mit Tim bekommen wir einen sehr ambitionierten Spieler, der bereits nennenswerte Erfahrung aus dem Spielbetrieb in Werders zweiter Mannschaft sowie zuletzt fünf Monate regelmäßiges Training bei Werders Bundesligamannschaft aufweisen kann, was ihm ein schnelles Adaptieren an die 3. Liga erleichtern sollte", so HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik. In der Innenverteidigung soll der Linksfuß für eine zusätzliche Konkurrenzsituation sorgen.

HFC schließt Lücke auf der linken Seite - Bendel verlängert

Im selben Zuge mit der Verpflichtung von Dietrich präsentierte Halle mit Jordi Wegmann auch einen neuen Mann für die linke defensive Außenbahn. Für die U 23 des FC Augsburg absolvierte der 21-Jährige in der vergangenen Spielzeit 26 Partien und konnte dabei insbesondere aufgrund seiner Offensivqualitäten überzeugen. Mit sechs Treffern und fünf Torvorlagen zählte Wegmann zu den Top-Scorern bei den Fuggerstädtern in der Regionalliga Bayern.

Mit Blick auf die aktuelle Kadersituation erweist sich der Transfer als logisch für den Drittligisten, wie Thomas Sobotzik in der Vereinsmitteilung noch einmal unterstrich: "Auf der linken Seite gab es bei uns zu Nico Hug keine adäquate Alternative, sodass wir diese Lücke mit Jordi Wegmann schließen und uns Impulse von einem richtig guten Jungen erhoffen."

Zusätzlich zu den beiden Neuverpflichtungen gab der HFC außerdem bekannt, dass der Vertrag mit Eigengewächs und Ersatztorhüter Nico Bendel verlängert wurde. Über die Dauer des neuen Arbeitspapiers machten die Hallenser derweil keine Angaben.