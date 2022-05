Transfer-Coup: Villa schnappt sich Diego Carlos

Diego Carlos läuft künftig in der Premier League auf. Aston Villa hat den 29-jährigen Verteidiger vom FC Sevilla verpflichtet.

Verteidigt künftig in der Premier League: Diego Carlos. IMAGO/NurPhoto

In den vergangenen Transferperioden war die Defensivstütze des Europa-League-Siegers von 2020 (136 Spiele in drei Jahren) immer mal wieder auch mit Vereinen in Verbindung gebracht wurden, die größer waren als Aston Villa. Der Klub um Trainer Steven Gerrard hat den Zuschlag nun aber bekommen.

Für eine nicht kommunizierte Ablösesumme wechselt Innenverteidiger Diego Carlos aus Spanien nach England, vom Tabellenvierten zum Tabellen-14. der jeweils abgelaufenen Saison.

Der Brasilianer befindet sich bereits auf der Insel, wo er noch den Medizincheck absolvieren und letzte persönliche Bedingungen aushandeln wird. Von der Einigung beider Vereine haben diese aber schon offiziell berichtet.