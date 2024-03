Transfer-Coup offiziell: Kentin Mahé kehrt in die Handball-Bundesliga zurück

Seit Monaten kursierten die Gerüchte, nun ist es offiziell: Kentin Mahé kehrt in die Handball-Bundesliga zurück. Seinem neuen Verein ist ein echter Transfer-Coup gelungen.

Top-Transfer für den VfL Gummersbach: Kentin Mahé kehrt im Sommer nach elf Jahren wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück und verstärkt die Bundesligamannschaft um Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson. Er hat beim VfL einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

"Für die Mannschaft, aber auch für alle Fans und Partner ist es eine tolle Nachricht, dass so ein internationaler Topspieler zum VfL Gummersbach wechselt", betont VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler.

"Dass sich Kentin für diesen Wechsel entschieden hat, freut mich sehr und ist zugleich auch ein ganz klares Zeichen für den Verein. Was uns vor allem helfen wird, ist natürlich seine Erfahrung. Auch wenn viele unserer Spieler mittlerweile Nationalspieler sind, haben wir gerade im Rückraum eine noch immer sehr junge Mannschaft", so Schindler.

"Seine Vita spricht für sich"

"Es ist natürlich großartig für uns, dass Kenny zu uns wechselt. Wir haben super Gespräche geführt, in denen mich besonders beeindruckt hat, wie sehr er dafür brennt zurück nach Gummersbach zu kommen", erklärt Sigurdsson: "Er ist ein sehr starker Spielmacher, der unserer Mannschaft sehr gut tun wird. Ansonsten muss man über seine Qualitäten nicht viel sagen, da spricht seine Vita für sich."

Als amtierender Olympiasieger und frisch gebackener Europameister mit der französischen Nationalmannschaft, für die er seit über 13 Jahren aufläuft, verfügt der 32-Jährige nicht nur über eine enorme Erfahrung, sondern auch über eine besondere Siegermentalität. Auf nationaler Ebene wurde Mahé zudem unter anderem ein Mal deutscher Meister, zwei Mal ungarischer Meister sowie zuletzt drei Mal in Folge ungarischer Pokalsieger.

"Ich freue mich unglaublich nach elf Jahren an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren", äußert sich Mahé zu seinem Transfer: "An dieser Stelle möchte ich mich bei Christoph und Goggi für die Mühe und ihr Interesse an einer Zusammenarbeit bedanken. Es waren von Anfang an offene Gespräche, in denen wir natürlich auch darüber gesprochen haben, wo die gemeinsame Reise hingehen soll."

Mahé: Der Kader hat großes Potenzial

"Und so viel kann ich sagen: Wir haben einiges vor mit dem VfL. Ich bin überglücklich ein Teil dieser Geschichte sein zu können, die den VfL hoffentlich wieder dahin führt, wo er meiner Meinung nach hingehört", fügt er an.

Das Potenzial dazu sei schon jetzt vorhanden: "Wir haben einen Kader, der uns das Erreichen unserer Ziele definitiv ermöglicht, denn qualitativ sind wir auf jeder Position gut besetzt, aber es gibt auch noch Luft nach oben. Ich denke, dass noch nicht jeder im Kader sein volles Potenzial ausgeschöpft hat, sehe es aber als ältester Spieler dann eben auch als meine Aufgabe an, dafür zu sorgen, dass jeder das Beste aus sich herausholt!"

Begeistert zeigt sich der zweifache Familienvater auch über die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren: "Man sieht, welchen Elan der Handball in Gummersbach genommen hat und auf dieser Welle wollen wir weiter surfen und erstklassigen Handball bieten. Für mich ist der Weg zurück nach Deutschland definitiv der richtige. Ich freue mich auf die kommende Challenge und es macht mich stolz als Familienvater und erfahrenerer Mann und Sportler mit meiner Familie zurück nach Gummersbach zu kommen."

Seit Mahé von 2011 bis 2013 erstmals das Trikot des VfL Gummersbach überstreifte, wurde er zum international gefragten Topspieler und reifte auf seinen weiteren Stationen beim HSV Hamburg, der SG Flensburg-Handewitt und dem ungarischen Starensemble von Telekom Veszprém zu einem Top-Spieler.