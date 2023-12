Transfer-Coup: Melsungen lotst Mensing zurück in die Bundesliga

Der MT Melsungen ist Mitte Dezember ein Transfer-Coup mit Blick auf die nächste Saison geglückt: Die Nordhessen sicherten sich ablösefrei die Dienste des von vielen Klubs umworbenen Aaron Mensing, der damit in die Bundesliga zurückkehren wird.

Ab Sommer wieder in der Bundesliga am Ball: Aaron Mensing. imago images

"Mehrere Spitzenteams nicht nur aus der Handball-Bundesliga waren hinter ihm her - zugeschnappt hat die MT Melsungen", schreibt der aktuelle Bundesliga-Vierte auf seiner Vereinswebsite am Mittwochmittag. Die Rede ist von Aaron Mensing, der im nächsten Sommer ablösefrei vom dänischen Top-Klub GOG zur MT wechseln wird.

"Zum einen haben mich das Konzept und die sportliche Perspektive absolut überzeugt", wird Mensing zitiert. Der Verein baue gerade etwas auf und plane langfristig für die Zukunft, "dazu möchte ich meinen Teil beitragen". Andererseits schätz er die Arbeit von MT-Coach Roberto Garcia Parrondo: "Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten."

Ein Pluspunkt in den Verhandlungen gegenüber Mitkonkurrenten war offenbar, dass sich Melsungen bereits länger mit der Personalie Mensing beschäftigte. "Außerdem habe ich bei einem Besuch in Kassel einen super Eindruck bekommen von Trainer, Sportvorstand und vom Verein überhaupt", so der dänische Rückraumspieler mit dem Hammer im rechten Arm.

Zwei HBL-Jahre in Flensburg

"Aaron passt als Typ wunderbar zu uns", befindet Melsungens Sportvorstand Michael Allendorf. Die Verpflichtung sei auch ein Fingerzeig: "Wir sind froh und auch ein Stück weit stolz, dass wir einen noch recht jungen Spieler seines Formats für uns gewonnen haben." Mit 26 Jahren wechselt Mensing zurück in die Bundesliga.

Seine Profikarriere begann einst beim dänischen Klub SönderjyskE - aktueller Partnerverein der SG Flensburg-Handewitt. Nach einer Saison beim Team Tvis Holstebro schloss sich Mensing im Sommer 2021 der SG Flensburg-Handewitt an, ehe er 2023 zurück nach Dänemark zu GOG wechselte. In der dänischen Nationalmannschaft debütierte Mensing im April 2021.