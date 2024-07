"Transfer-Coup": HSG Rodgau Nieder-Roden holt US-Nationalspieler zurück

Zum Vorbereitungsstart hat die HSG Rodgau Nieder-Roden auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Handball-Drittligist hat einen US-Nationalspieler zurückgeholt.

Die HSG Rodgau Nieder-Roden verstärkt sich. Sam Hoddersen kehrt zum Handball-Drittligisten zurück.

Hoddersen hatte den Klub im Oktober 2021 verlassen und in den letzten drei Jahren sowohl in Schweden bei Lugi HF, als auch in Spanien bei Ademar Leon Erfahrungen gesammelt. Er nahm mit den USA an der WM 2023 in Polen/Schweden teil. Dort war er einer der Haupttorschützen des Teams von Robert Hedin. Unter anderem erzielte er gegen den späteren Weltmeister Dänemark fünf Tore.

Rückkehr ein "Transfer-Coup"

Die "Baggerseepiraten" sprechen mit Blick auf die Verpflichtung stolz von einem "Transfer-Coup" . "Seit Sam uns vor drei Jahren verlassen hat, haben wir immer Kontakt gehalten und ich freue mich sehr, dass er jetzt wieder zurückkehrt", so der Sportliche Leiter Marco Rhein. "Nach dem Abgang von Felix Schäfer, können wir diese Position somit optimal besetzen." Der 27-jährige Hoddersen ist bei den Rodgauern sowohl für die Rückraum-Mitte-Position als auch für Linksaußen eingeplant.

Sam Hoddersen selbst freut sich auf die Rückkehr zu seinem Jugendklub: "Ich habe in den letzten Jahren die Entwicklung immer eng verfolgt und als Fan viele Spiele im Livestream angeschaut. Der Kontakt zur Mannschaft und Marco ist nie abgebrochen und ich freue mich, wieder nach Hause zu kommen. Ich will meine im Ausland gesammelte Erfahrung in die junge Mannschaft einbringen und da weitermachen, wo ich vor drei Jahren aufgehört habe."

War bis zu seinem Abgang ein Leistungsträger der HSG

In der Saison 2019/2020, die durch die Corona-Pandemie kurz vor Ende im März 2020 abgebrochen werden musste, stand das Eigengewächs mit 150 Toren auf dem zweiten Platz der Torschützenliste in der damaligen 3. Liga Mitte - und war ein absoluter Leistungsträger der HSG Rodgau Nieder-Roden.