Transfer-Coup: Brest Bretagne sichert sich Rückraumspielerin von Vipers Kristiansand

Brest Bretagne ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der französische Topklub hat sich in der Sommerpause im Rückaum verstärkt und landet mit dem letzten Neuzugang für die kommenden Saison einen Transfer-Coup.

Anna Vyakhireva wechselt mit sofortiger Wirkung von den Vipers Kristiansand nach Brest Bretagne. Beim französischen Klub unterschrieb die 29-Jährige einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten. Das bestätigte Brest Bretagne am gestrigen Montag (09. Juli) auf seiner Webseite.

Geldsorgen der Vipers erzwingen Wechsel

Die anhaltenden Geldsorgen von den Vipers Kristiansand sollen den Abschied Vyakhirevas aus Norwegen notwendig gemacht haben. "Wir wollten schon lange einen Verkauf von Anna vermeiden, aber die schwierige finanzielle Situation lässt uns keine andere Wahl", wird Vorstandsvorsitzender Peter Skovholt Gitmark auf der Webseite des Klubs zitiert.

Laut den Vipers Kristiansand zahlt Brest Bretagne eine Rekordablöse für Vyakhireva. Einen Betrag nannte der norwegische Klub jedoch nicht. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der Klub aus Kristiansand mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. Mit Hilfe von Sponsoren und Lohnkürzungen konnte der dreifache Champions-League-Sieger eine Insolvenz abwenden.

Brest feiert Verpflichtung von "Handballgenie"

Mit der Verpflichtung von Vyakhireva sind die Personalplannungen von Brest für die kommende Saison abgeschlossen. "Anna ist eine außergewöhnliche Spielerin, die uns viel bringen wird, zunächst in Bezug auf Erfahrung und dann durch ihre Finesse, ihre Schnelligkeit, ihre Vision und ihre Vielseitigkeit, die uns neue taktische Optionen bieten wird. Daher ist es eine große Freude, mit Anna ein wahres Handballgenie im Team begrüßen zu dürfen", freut sich Trainerin Raphaëlle Tervel auf ihren Neuzugang.

"Mir ist klar, dass dies keine normalen Umstände sind und dass alles sehr plötzlich kam, aber ich freue mich wirklich darauf, in Brest anzukommen und in die Saisonvorbereitung zu starten", sagte Vyakhireva selbst zu ihrem Wechsel. "Ich kann es kaum erwarten, ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen."

Vyakhireva kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Mit Russland gewann die 29-Jährige Gold bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, in Tokio folgte dann die Silbermedaille. Mit den Vipers konnte sie 2023 die Champions League sowie zwei Meistertitel in der norwegischen Liga gewinnen.