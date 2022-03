Kylian Mbappé (23) hat in einer Trainingseinheit am Montagmittag einen Schlag auf einen Fuß abbekommen. "L'Équipe" berichtet, dass seine Chancen auf einen Einsatz bei Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr) gering sind.

Wird im Rückspiel gegen Real Madrid wohl nicht mitwirken können: Kylian Mbappé. imago images/Shutterstock