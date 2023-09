Trainingsverletzung: Carvajal fehlt Real gegen Union

Beim Auftakt in die neue Champions-League-Spielzeit gegen Union Berlin muss Real Madrid auf Daniel Carvajal (31) verzichten. Den Rechtsverteidiger plagen muskuläre Probleme - er nahm auch nicht am Abschlusstraining der Königlichen teil.

In 79 Champions-League-Partien stand Daniel Carvajal bis dato für den spanischen Rekordmeister Real Madrid auf dem Feld. Den Auftakt in die neue Spielzeit der Königsklasse wird der 31-Jährige allerdings verletzungsbedingt verpassen. Wer den Kapitän am Mittwochabend im Duell mit Union Berlin ersetzen wird (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker), steht derweil bereits fest.

Einsatz im Madrider Derby steht auf der Kippe

"Lucas Vazquez wird Carvajal ersetzen und morgen starten", erklärte Real-Coach Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag. Für den 32-Jährigen wird es der erste Startelfeinsatz in der laufenden Saison sein, nachdem er bei seinen bis dato drei La-Liga-Auftritten jeweils von der Bank gekommen war. Carvajal werde sich indes am Mittwoch "weiteren Untersuchungen" unterziehen, "aber wir denken nicht, dass es etwas Ernsthaftes ist", so der italienische Cheftrainer.

Eine schnelle Rückkehr des Defensivmanns ins Teamtraining wäre für die Königlichen insbesondere aufgrund des bevorstehenden Derbi madrileno gegen Stadtrivale Atletico Madrid (Sonntag, 21 Uhr) von großer Bedeutung. Wie Ancelotti auf Nachfrage bestätigte, sei ein Einsatz Carvajals am Sonntag "noch nicht" ausgeschlossen, man müsse nun aber erst einmal die medizinischen Tests am morgigen Mittwoch abwarten.