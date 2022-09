Trainingsunfall: Kreuzbandriss bei Mannheims Höger

Bittere Nachrichten für Waldhof Mannheim: Routinier Marco Höger hat sich im Training schwer am Knie verletzt und fällt lange aus.

Wie der Verein am Montagnachmittag mitteilte, hat sich Höger bei einem Zweikampf im Training schwer am Knie verletzt. Die nachfolgenden Untersuchungen bestätigten schließlich, dass das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Für Mannheim, das nach neun Spieltagen in der 3. Liga mit 16 Punkten aktuell Platz 6 belegt, ein herber Rückschlag. Höger, der in seiner Karriere schon 159 Spiele in der Bundesliga und 15 Partien in der Champions League bestritt, war im Mittelfeldzentrum schließlich gesetzt und fungierte als Führungsspieler (kicker-Note 2,92).

Auf den 33-Jährigen verzichten musste der Waldhof jedoch bereits beim letzten Ligaspiel gegen Wiesbaden (1:0), da Höger beim Auswärtsspiel in Ingolstadt (0:1) die Rote Karte sah und für ein Spiel gesperrt wurde. Gegen den SVWW wurde Höger durch Fridolin Wagner ersetzt, der 25-Jährige dürfte daher weiterhin die erste Alternative sein.