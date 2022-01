Trainingssturz: Abfahrerin Johnson verpasst Olympia

Speed-Spezialistin Breezy Johnson kann wegen einer Knieverletzung nicht bei Olympia starten. Das teilte die US-Amerikanerin am Dienstag auf Instagram mit.

Breezy Johnson hat sich bei einem Trainingssturz in Cortina am Knie verletzt und deshalb ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) abgesagt. Die 26-Jährige wäre eine der Favoritinnen auf Abfahrts-Gold gewesen.

Ein großes Stück Knorpel habe sich teilweise abgelöst, schrieb Johnson auf Instagram. Sie habe sofort einen "massiven Knacks" in ihrem Knie gespürt. "Ich hätte es zwar versuchen können, aber das wäre nicht klug gewesen. Ich würde mehr Schaden anrichten und wäre auch nicht in Bestform", so die US-Amerikanerin, die in diesem Winter dreimal Zweite bei Abfahrten geworden war.

Johnson hofft auf Rückkehr an den "Schicksalsberg" 2026

"Obwohl ich immer eine olympische Goldmedaille gewinnen wollte, habe ich viele andere Ziele im Skirennsport. Ziele, an denen ich in den nächsten vier Jahren arbeiten kann. Bevor ich hoffentlich auf den Berg zurückkehre, der mir diesen olympischen Traum gestohlen hat", sagte sie mit Blick auf die Spiele 2026 in Mailand und Cortina.

Johnson gehörte neben der Italienerin Sofia Goggia zum engsten Medaillenkreis. Goggia hat sich in Cortina ebenso am Knie verletzt und bangt noch um ihre Teilnahme an Olympia.

