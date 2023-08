Trainingsstreik: Matheus Nunes will ManCity-Wechsel erzwingen

Manchester City ist weiter auf der Suche nach einem Ersatz für Langzeitausfall Kevin De Bruyne. Favorit Matheus Nunes tut nun offenbar alles dafür, um den Wechsel zum englischen Meister zu realisieren.

Manchester City steht nach drei Premier-League-Spieltagen verlustpunktfrei - als einziges Team der Liga - an der Tabellenspitze. Seinen Kader will der Triple-Sieger vor Ablauf der Transferfrist allerdings noch einmal verstärken. Zu schwer wiegt der Ausfall von Spielmacher Kevin De Bruyne, der bis zu vier Monate fehlen könnte.

Der Favorit von Pep Guardiola war anfangs der Brasilianer Lucas Paqueta. Die Bemühungen um den Antreiber von West Ham United wurden allerdings durch eine Untersuchung des englischen Fußballverbandes FA wegen möglicher Wettvergehen zunichte gemacht. Deswegen rückt nun Matheus Nunes in den Fokus. Der in Rio de Janeiro geborene Offensivspieler war erst vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt.

Die nackten Zahlen seiner ersten Premier-League-Saison sind nicht unbedingt vielversprechend: ein Tor, eine Vorlage bei 34 Einsätzen. Doch Guardiola muss ausreichend Potenzial im elfmaligen portugiesischen Nationalspieler (ein Treffer) sehen. Dieser steht zwar noch bis 30. Juni 2027 - mit der Option auf eine weitere Spielzeit - bei den Wolves unter Vertrag, will sich nun aber offenbar den Traum von einem Wechsel zum amtierenden Meister erfüllen.

Erstes City-Angebot abgelehnt

Dafür ist Matheus Nunes nach übereinstimmenden englischen Medienberichten nun sogar in einen Trainingsstreik getreten. Er habe seinen aktuellen Arbeitgeber zudem über seinen Transferwunsch informiert. Ein erstes Angebot von ManCity in Höhe von 55 Millionen Euro hat Wolverhampton abgelehnt. Und der aktuelle Premier-League-15. sei fest entschlossen, auf diesem Standpunkt zu beharren.

Matheus Nunes droht wegen seines Trainingsstreiks ein Disziplinarverfahren. Wolverhampton plant, den Spieler erst nach Schließung des Transferfensters wieder in den Kader aufzunehmen - wenn ManCity sein Angebot nicht doch nachbessert. An den ersten beiden Spieltagen hatte Matheus Nunes noch die vollen 90 Minuten auf dem Rasen gestanden. Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Everton - Sasa Kalajdzic gab nach langer Leidenszeit den Entscheider - fehlte er am vergangenen Samstag bereits komplett im Kader.