Trainingsstart ohne Gvardiol, Laimer und Olmo - Südtirol statt USA

RB Leipzig befindet sich in entscheidenden Wochen, hat die Champions-League-Qualifikation aber in eigener Hand. Das Bayern-Spiel müsste dafür gar nicht ausschlaggebend sein.

Nach zwei freien Tagen startete RB Leipzig am Mittwoch mit einer öffentlichen Einheit vor rund 250 Schaulustigen in die Trainingswoche. Verteidiger Josko Gvardiol, der am Samstag in Freiburg wegen muskulärer Probleme fehlte, absolvierte nur eine individuelle Einheit. Der Kroate dürfte aber bis zum Heimspiel am Sonntag gegen Werder Bremen wieder fit sein. Auch Konrad Laimer trainierte nicht mit dem Team. Der Österreicher hatte in Freiburg einen Tritt auf den Zeh abbekommen.

Dani Olmo fehlte derweil nach Klubangaben "aus privaten Gründen", die keine Vertragsgespräche mit einem anderen Klub sein sollen. Seit Monaten verhandelt Sport-Geschäftsführer Max Eberl mit dem Spanier um eine Vertragsverlängerung.

Nach den zwei Siegen über den SC Freiburg im DFB-Pokal und in der Bundesliga sind die Leipziger als Tabellendritter wieder auf Kurs, das Mindestziel Champions-League-Qualifikation zu erreichen. "Das war eine gute Woche, aber letztendlich haben wir noch nicht viel erreicht", mahnte Verteidiger Mohamed Simakan: "Am Sonntag wollen wir unbedingt gewinnen." Aufgrund des Torverhältnisses und der Tatsache, dass sich die Konkurrenten Union Berlin und Freiburg am Samstag gegenseitig die Punkte streitig machen, dürften zwei Heimsiege gegen Werder und den FC Schalke 04 zur Qualifikation für die Champions League reichen. Dazwischen gastiert RB am nächsten Samstag noch beim FC Bayern.

Unterdessen hat der Klub in der Planung für die neue Saison erste Entscheidungen getroffen. Entgegen der ursprünglichen Überlegung wird RB in der zweiten Juli-Hälfte keine Marketingreise in die USA starten. Stattdessen beziehen Trainer Marco Rose und sein Team vom 20. bis 28. Juli ein Trainingslager in Bruneck/Südtirol.