Trainingsschock bei Ohlsson - Hoffen auf Ziereis

Der FC St. Pauli sucht nach der Pleite gegen Hannover beim Auswärtsspiel in Ingolstadt den schnellsten Weg zurück in die Erfolgsspur.

Das jüngste 0:3 gegen Hannover 96 war ein weiterer herber Rückschlag für die Kiez-Kicker. Die Hamburger erwischten einen rabenschwarzen Tag und rutschten auf Rang vier ab. Der 15. der Rückrundentabelle will nun am Samstag beim FC Ingolstadt (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Wiedergutmachung betreiben und die Chancen im Aufstiegsrennen wahren.

Verzichten muss Chefcoach Timo Schultz dabei auf Sebastian Ohlsson, der sich im Training am Knie verletzt hat. Über die Schwere der Blessur sollen weitergehende Untersuchungen Aufschluss geben.

Sören Ahlers hat sich zudem nach Aussage von Schultz "beim Spiel der U 23 in Flensburg vermutlich eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Er ist dort zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus geblieben".

Neue Pause für Amenyido

Zudem werden James Lawrence (Rückenprobleme) und Etienne Amenyido (Wadenverletzung) nicht zur Verfügung stehen. Dabei gehörte Letzterer zu den wenigen Lichtblicken im bislang so tristen Jahr 2022. Amenyido erzielte in seinen vier Ligaspielen drei Treffer, bereitete drei weitere vor, ist damit an sechs von acht St. Pauli-Toren beteiligt und traf auch beim Pokal-Coup gegen Dortmund (2:1). Das 0:3 gegen Hannover verfolgte er bereits in der Zuschauerrolle, nachdem er sich in Regensburg verletzt hatte.

Beinahe das gesamte erste Halbjahr hatte Amenyido bereits wegen langwieriger Achillessehnenprobleme versäumt, wurde dann behutsam aufgebaut, damit er möglichst dauerhaft belastbar ist. Nun muss der 23-Jährige wieder aussetzen und beraubt Schultz damit eines Elements, das St. Pauli nötig hätte bei der Suche nach der Vorjahresform.

Hoffen auf Dittgen und Ziereis

Immerhin auf Maximilian Dittgen und dessen Tempo kann der Coach wohl schon in Ingolstadt wieder bauen, und auch Philipp Ziereis soll am Samstag nach muskulären Problemen sein Comeback geben. Vom Kapitän erhofft sich Schultz die so schmerzlich vermisste Stabilität in der Rückwärtsbewegung, streicht aber heraus, dass die Gegentorflut, 14 seit Rückrundenbeginn, für ihn "kein Innenverteidigerproblem ist". Auch die internen Analysen haben mannschaftstaktische Probleme ergeben.

"Wir wissen, wie gut sie drauf sind"

Dass die Partie beim Tabellenvorletzten kein Selbstläufer wird, ist auch Schultz klar: "Wir nehmen Ingolstadt sehr ernst und wissen, wie gut sie drauf sind", sagt der Coach. "In Bremen (1:1, Anm. d. Red.) haben sie ein tolles Auswärtsspiel gemacht. Das wird für uns eine schwere Aufgabe. Sie haben eine gute Energie in der Mannschaft und schalten gut um."

St. Paulis Trainer ist dennoch zuversichtlich, in die Erfolgsspur zurückzukehren: "Ingolstadt steht defensiv stabil und arbeitet gut gegen den Ball. Wir müssen den Fokus aber auf uns legen. Wenn wir unsere Leistung abliefern, dann sind wir eine gute Mannschaft. Da spielt unser System und das unseres Gegners keine Rolle."