Trainingslager in Südafrika: FCA reist nach Mpumalanga

Der FC Augsburg wird im Sommer sein erstes Trainingslager außerhalb von Europa antreten. Die Reise im Juli führt nach White River in Mpumalanga.

Am 8. Juli startet der FC Augsburg mit dem Trainingsauftakt in die neue Saison. Nur zehn Tage später steigen die Fuggerstädter in den Flieger, denn erstmals wird der FCA ein Trainingslager außerhalb von Europa absolvieren.

Es geht nach Südafrika, wo sich die Mannschaft von Jess Thorup vom 18. Juli bis zum 28. Juli auf die kommende Spielzeit vorbereiten wird. Das verkündeten die bayerischen Schwaben in einer Pressemitteilung am Dienstag. Untergebracht werden die Augsburger in White River in der Provinz Mpumalanga.

Turnier von TS Galaxy

Neben den täglichen Trainingseinheiten werden die Fuggerstädter auch an einem Turnier des südafrikanischen Erstligisten TS Galaxy teilnehmen, dem "Mpumalanga Premier’s International Tournament 2024". Das Finale findet am 27. Juli statt.

"Wir freuen uns sehr auf die anstehende Auslandsreise nach Südafrika", wird Geschäftsführer Michael Ströll von den Augsburgern zitiert. "Die Reise wird sicherlich auch eine wertvolle und bereichernde Erfahrung für unser gesamtes Team sein. Darüber hinaus möchten wir mit dem Aufenthalt in Südafrika unseren Beitrag leisten, die Bundesliga im Ausland zu repräsentieren und ihre Bekanntheit global weiter zu steigern."