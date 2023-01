Trainingslager-Aus für Esser

Am Samstag bezog der VfL Bochum sein Quartier in Andalusien, bei der zweiten Einheit am Sonntagmorgen verletzte sich Torhüter Michael Esser. Der Keeper fällt mindestens für den Rest des Trainingslagers aus.

Trainingslager vorbei: Michael Esser muss verletzungsbedingt abreisen. Getty Images