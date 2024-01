Trainingsgast in Nürnberg: Ex-Kölner Andersson darf sich empfehlen

Der 1. FC Nürnberg begrüßt ab Donnerstag einen Trainingsgast in der Winter-Vorbereitung. Stürmer Sebastian Andersson, zuletzt in Köln unter Vertrag, darf vorspielen.

Trainingsgast in Nürnberg: Sebastian Andersson. DeFodi Images via Getty Images

Wie so oft in den vergangene Jahren fehlt es dem 1. FC Nürnberg auch in dieser Saison an einem echten Vollstrecker im Sturm. Der einstige Millionen-Zugang Christoph Daferner verabschiedete sich jüngst per Leihe nach Düsseldorf, Sommer-Leihe Daichi Hayashi zeigt viel Einsatz, kann aber noch keine Vollstrecker-Qualitäten nachweisen, Felix Lohkemper wird immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und U-23-Stürmer Julian Kania wartet trotz toller Quote in der Regionalliga noch auf den Durchbruch.

Uzun mit sechs Toren einzig treffsicher

Top-Torschütze des aktuellen Tabellen-Zehnten ist deshalb Top-Talent Can Uzun mit sechs Saisontoren, dahinter folgen Kanji Okunuki und Lukas Schleimer mit je drei Toren. Ab Donnerstag darf nun der aktuell vereinslose Sebastian Andersson seine Abschluss-Qualitäten im Training des Zweitligisten unter Beweis stellen.

"Wie lange Sebastian bei uns bleibt, ist noch offen. Wir haben aber so die Möglichkeit, ihn genauer zu beobachten und uns auch ein Bild von ihm zu machen", so FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe über den Spieler, der sich ungeachtet seiner Zukunft auf Profi-Niveau fithalten möchte.

Gute Quote bei Kaiserslautern und Union

Dass der 32 Jahre alte Schwede weiß, wo das Tor steht, bewies er für den 1. FC Kaiserslautern und Union Berlin bereits nachhaltig in der 2. Bundesliga. In zwei Spielzeiten im Unterhaus gelangen ihm je zwölf Tore. Konnte er den Abstieg der Roten Teufel in der Spielzeit 2017/18 damit nicht verhindern, schoss er die Köpenicker im Jahr darauf in die Bundesliga - und wusste auch dort zu überzeugen.

Mit erneut zwölf Treffern trug er maßgeblich zum Klassenerhalt Unions bei und empfahl sich für höhere Aufgaben. Dem 1. FC Köln war Andersson im Sommer 2020 sechs Millionen Euro wert, doch die Zusammenarbeit sollte sich als Missverständnis herausstellen. In seiner Debütsaison gelangen ihm beim abstiegsbedrohten FC lediglich drei Tore, in der Relegation half er mit zwei Toren in der Relegation immerhin bei der Rettung der Domstädter.

In Köln auf dem Abstellgleis

Immer wieder wurde Andersson von Verletzung zurückgeworfen, woran auch ein Transfer zu Bröndby scheiterte. In der vergangenen Spielzeit absolvierte er keine einzige Spielminute bei den Profis absolvierte. Sein auslaufender Vertrag wurde wenig überraschend nicht verlängert, seit Sommer befindet sich Andersson nun auf Vereinssuche. Eine Soforthilfe für die Nürnberger stellt er aufgrund der monatelang ausgebliebenen Wettkampfpraxis nicht dar.