Trainingsgast DFB: Die Nationalmannschaft motiviert den HSV

Nach der Länderspielpause hat der Hamburger SV mit Fortuna Düsseldorf direkt einen schweren Gegner vor der Brust. Den Anreiz musste Tim Walter aber gar nicht selbst setzen.

Es ist ja nicht der erste Anlauf, auch nicht der zweite für den HSV, selbst wenn mit Tim Walter wieder ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht. In der Hansestadt zählt nach wie vor nur eine Richtung - und die lautet: oben.

Neun Spiele, drei Siege, Platz sieben. Das ist natürlich zu wenig für die Ansprüche an der Elbe. Und das weiß auch Walter, der die unangenehmen Fragen beantworten muss. "Punkte", fasste er eindringlich zusammen, was den Rothosen denn noch zu einer Zweitliga-Spitzenmannschaft fehlen würde. "Und ab und zu die Effektivität."

"Der HSV soll wieder ein Event werden"

Diese würde schließlich für die begehrten Zähler sorgen, von denen Hamburg am Samstagabend gegen Düsseldorf (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) am liebsten alle drei im Volkspark behält. Wo der HSV "wieder zu einem Event werden" soll, wie Walter jenseits der sportlichen Erfolgs anpeilt. "Wir wollen guten Fußball abliefern, dass die Leute kommen, dass sie Spaß haben."

Gegen F95 erlebt Walter wohl die bisher größte Heimkulisse seiner Amtszeit, in einem Stadion, in dem zuletzt auch die deutsche Nationalmannschaft spielte. Doch nicht nur Torwart Daniel Heuer Fernandes kam mit der DFB-Auswahl in Kontakt, Walter setzte - mehr oder weniger - seinem gesamten Team einen Anreiz.

"Es gab Gespräche auf dem Platz", verriet der Trainer, "ich kenne Hansi schon etwas länger, die Spieler kennen sich teilweise untereinander". Es war eine "Abwechslung", dass der ganz große Fußballglanz durch den Volkspark strahlte, wo "für die Jungs ersichtlich wurde, wo sie noch hinkommen können", grinste Walter. "Weil die Qualität doch noch mal eins - oder zwei - drüber ist."