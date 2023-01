Trainingsgast beim SVM: Kehrt Alvarez nach Deutschland zurück?

Der SV Meppen begrüßt einen in der 3. Liga und insbesondere beim niedersächsischen Rivalen Osnabrück keinesfalls unbekannten Profi am Dienstag im Training.

Zwar sei "noch nichts entschieden", doch der SV Meppen ist definitiv "interessiert" an Marcos Alvarez. Dies bestätigte Klub-Pressesprecher Thomas Kemper der "Neuen Osnabrücker Zeitung" und fügte hinzu: "Ob es zu einem Vertragsabschluss kommt, steht aktuell noch nicht final fest."

Alvarez stand zuletzt beim polnischen Erstligisten KS Cracovia unter Vertrag, hat dort aber nach zweieinhalb Jahren (31 Einsätze) gekündigt, weil unter anderem Gehaltszahlungen nicht auf sein Konto geflossen seien. Seit Anfang Januar hat er den Status "vereinslos".

Aufstiegsheld in Osnabrück

Der 30-jährige Stürmer kennt vor allem die 3. Liga in Deutschland bestens, hat 172 Partien in dieser Spielklasse bestritten (34 Tore, 35 Assists). Die Emsländer, bei denen Alvarez am Dienstag trainierte, wären nach den Stuttgarter Kickers, Bayern München II und dem VfL Osnabrück die vierte Station in Liga drei.

Beim VfL spielte der ehemalige U-Nationalspieler am längsten und zählte zu den Aufstiegshelden in der Saison 2018/19, in der er elf Tore erzielte und acht weitere vorlegte. Auch im Jahr darauf hatte Alvarez bei den Lila-Weißen mit 16 Scorerpunkten großen Anteil am Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Danach ging es für ihn nach Polen.

Der SVM ist aktuell Schlusslicht in der 3. Liga. Zu einem Duell mit Osnabrück würde es für Alvarez im Falle einer Verpflichtung am 13. Mai auswärts an der Bremer Brücke kommen. Zunächst steht für die Emsländer am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ein wichtiges Heimspiel gegen einen weiteren niedersächsischen Rivalen an, den VfB Oldenburg.