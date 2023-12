Trainingscamp nach dem Hoffenheim-Spiel: So startet der FC Bayern ins neue Jahr

Mit einem stark ausgedünnten Kader hat der FC Bayern der Winterpause entgegen gefiebert. Nun hat der Rekordmeister bekannt gegeben, wie es im neuen Jahr weitergeht.

Manuel Neuer, Harry Kane und Co. müssen ab 2. Januar wieder an der Säbener Straße auflaufen. IMAGO/Eibner

Mit einem 2:1 in Wolfsburg haben sich die Profis des FC Bayern in die Winterpause verabschiedet. Nach der Partie hatte Harry Kane gescherzt, seinen Freunden in England ein paar Bilder vom Strand zu schicken, denn im Gegensatz zur Premier League legt die Bundesliga eine Pause ein, ehe der Rekordmeister am 12. Januar (Freitag, 20.30 Uhr) das neue Fußballjahr gegen die TSG Hoffenheim eröffnet.

Bis zum 2. Januar bleibt Kane noch Zeit, seine Freunde mit Urlaubs-Schnappschüssen neidisch zu machen - dann geht es auch an der Säbener Straße wieder los. Den kompletten Winterfahrplan hat der FC Bayern nun veröffentlicht - wie schon bekannt gegeben ohne ein Wintercamp in Katar, dafür aber mit einem Trainingscamp in Portugal.

Vier Tage Trainingscamp in Faro

Auch die Fans kommen auf ihre Kosten, denn das erste Training am 2. Januar ab 16 Uhr ist gleich ein öffentliches. Am 6. Januar steht dann die Generalprobe für den Pflichtspielstart an. Um 15.30 Uhr ist der FCB beim Namensvetter in Basel zu Gast. Danach wird sich in der Heimat weiter auf den Restart vorbereitet, ehe es nach der Partie gegen die TSG doch noch einmal in den Flieger und in wärmere Gefilde geht.

Vier Tage (14. bis 18. Januar) halten die Münchner in Faro ein Trainingscamp ab. An der Südküste Portugals liegt der Fokus neben dem Training auch auf Teambuilding. Wieder zurück in Deutschland steht wegen des Nachholspiels gegen Union Berlin (24. Januar) gleich eine englische Woche an. Die heiße Phase der Saison wird dann im Februar eingeleitet. Am 21. Spieltag sind die Bayern bei Spitzenreiter Leverkusen zu Gast, am Mittwoch darauf steigt in Rom bei Lazio das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale.