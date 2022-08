Trainingsbesuch vom NBA-Star: Theis hofft auf Wolfsburger Europa-Comeback

Im wahren Wortsinn erhielt der VfL Wolfsburg am Dienstag hohen Besuch: NBA-Star und VfL-Fan Daniel Theis (2,03 Meter) schaute vorbei bei dem Bundesligisten, fachsimpelte mit Mannschaft, Trainerteam und sportlicher Führung - und hofft auf ein besseres VfL-Jahr.

Vor vier Jahren schaute er schon einmal vorbei bei seinem Lieblingsklub, zu dessen Heimspielen er früher als Jugendlicher mit der Bahn gefahren ist. Daniel Theis stammt aus Salzgitter, seine Familie lebt noch immer in der Region, die Verbundenheit zum VfL ist unverändert vorhanden. Und so verbrachte der NBA-Star, der in der abgelaufenen Saison mit den Boston Celtics in den Finals gegen die Golden State Warriors den Kürzeren zog, einen ganzen Tag auf dem VfL-Gelände.

Theis: "Es braucht wieder mehr Konstanz"

Zum Mittagessen traf sich der 30-Jährige mit Sportdirektor Marcel Schäfer, anschließend schaute sich Theis das komplette Nachmittagstraining an, fachsimpelte anschließend mit dem Trainerteam um Niko Kovac. Und ist überzeugt, dass es für die Niedersachsen nach dem komplizierten vergangenen Jahr wieder aufwärts geht. "Es braucht wieder mehr Konstanz", sagt Theis, "schön wäre es, wenn der VfL wieder um die internationalen Plätze mitspielt."

Im letzten Jahr drohte zeitweise der Abstiegskampf, was Theis aus den USA verfolgte. "Mit Herzklopfen", verrät er, "es war definitiv kein leichtes Jahr." Unter dem neuen Trainer soll es nun besser werden. Mit Kovac und dessen Assistenten tauschte sich Theis nach dem Training noch intensiv aus. Und erfuhr, dass der Kroate die NBA ein wenig aus den Augen verloren hat. "Seit die Kukoc-Ära vorbei ist", sagt Theis, "hat er es ein bisschen weniger verfolgt." 2006 beendete die kroatische Basketballlegende seine NBA-Karriere.

Wir haben eine gute Generation, wir müssen jetzt auch mal was aufs Parkett bringen. Daniel Theis

Doch Kovac wird nun gewiss ein Auge auf Theis haben, auf den nun spannende Zeiten warten. Am 1. September beginnt die Basketball-EM in Deutschland, mit Dennis Schröder (Houston Rockets), Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic) sind drei weitere NBA-Spieler im deutschen Kader dabei. "Wir haben eine gute Generation, wir müssen jetzt auch mal was aufs Parkett bringen", hofft Theis auf den großen Wurf. "Für mich geht es darum, etwas zu gewinnen, in Richtung einer Medaille zu gehen."

Neustart für Theis bei den Pacers

Um dann in der NBA einen ungeplanten Neustart anzugehen. Vize-Champion Boston hat den Deutschen zu den Indiana Pacers getradet, was ihn, das räumt er ein, geschmerzt habe. "Ich wäre gerne in Boston geblieben, aber so ist das NBA-Business." In dem die Spieler auf dem Transfermarkt kein Mitspracherecht haben. Als der Manager der Celtics bei ihm anrief, wusste Theis, dass er wechseln muss. "Man kriegt aus dem Nichts den Anruf, es wird sich bedankt, dann erfährt man, wo es hingeht. Es ist kein schönes Gespräch, wenn dir jemand sagt, dass du weggeschickt wirst."

In Indiana geht es für Theis weiter, die Pacers gehörten in der vergangenen Saison zu den schwächsten Mannschaften der NBA. "Ein junges Team im Neuaufbau", sagt der Neuzugang, "man muss sehen, welche Spieler noch da sind."

Glücksbringer Theis hat das Bayern-Spiel im Blick

Ein junges Team, das gilt auch für den VfL, mit dem Theis über die Jahre den Kontakt gehalten hat. Mit US-Fan Schäfer sowieso, aber auch mit Maximilian Arnold oder Josuha Guilavogui. Zum Wiedersehen kommt es womöglich schon am 14. August, wenn Wolfsburg am 2. Spieltag bei den Bayern antritt. "Ich hoffe, dass ich dabei sein kann." Theis' letzter VfL-Trainingsbesuch vor vier Jahren brachte übrigens Glück - anschließend qualifizierte sich die Mannschaft unter Trainer Bruno Labbadia für die Europa League.