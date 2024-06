Trainingsauftakt steht bevor: Bundesliga-Klubs stehen in den Startlöchern

Am Montag startet der erste der zwölf Bundesliga-Klubs in die Vorbereitung. Vor allem bei den Trainern gibt es einige neue Gesichter, teils kehren auch alte Bekannte in die Bundesliga zurück.

Ein Drittel der Bundesliga setzt auf Neues auf der Kommandobrücke. Mit Salzburgs Pepijn Lijnders, Philipp Semlic bei der WSG Tirol und Austria Wiens Stephan Helm sind drei Cheftrainer gefragt, die vor ihrer Premiere in der höchsten Klasse stehen. Dazu kommt WAC-Rückkehrer Didi Kühbauer. Bei Aufsteiger GAK ist mit Gernot Messner ein weiterer Mann am Ruder, der Anfang August sein Debüt in der Bundesliga geben wird. Bis dahin stehen schweißtreibende Woche am Programm.

Der Startschuss erfolgt im Westen, wo Altachs Joachim Standfest ab Montag in seine zweite Sommer-Vorbereitung als Chefcoach der Rheindörfler geht. Die Altacher haben bisher punktuell nachgebessert. Mit Lukas Fridrikas übersiedelte ein Stürmer aus Lustenau in die unmittelbare Nachbarschaft, dazu kam mit U-19-Teamverteidiger Filip Milojevic ein großes Talent aus Leverkusen. U-21-Teamspieler Paul Koller steht indes dem Vernehmen nach vor einem Wechsel, gleich mehrere Klubs sollen Interesse am Verteidiger haben.

Blau-Weiß Linz, die WSG Tirol, Sturm Graz und der LASK mit dem vom Interims- zum Chefcoach beförderten Thomas Darazs starten ebenfalls in der nächsten Woche in die Sommer-Vorbereitung. Beim Meister wurde nachgebessert bzw. schon vorausblickend agiert. Zuletzt zog Sturm den in Deutschlands Bundesliga erprobten Linksverteidiger Emir Karic an Land, da David Schnegg vor einem Wechsel in die USA stehen soll. Das mit großen Vorschusslorbeeren bedachte Talent Martin Kern (18) kam aus Ungarn, Sportchef Andreas Schicker erklärte außerdem den fixen Erwerb von Mika Biereth zum Thema Nummer eins. Der dänische Stürmer soll von Arsenal losgeeist werden.

Sturm fehlt gesamtes Stamm-Mittelfeld

Christian Ilzer muss beim Stelldichein in Messendorf auf die internationalen Kräfte verzichten. Bei der EM in Deutschland weilen neben Alexander Prass auch die beiden Slowenen Jon Gorenc Stankovic und Tomi Horvat sowie der Georgier Otar Kiteishvili. Somit fehlt den Grazern vorerst die gesamte Stammformation im Mittelfeld.

Stadtrivale GAK legt am 24. Juni in Weinzödl los. Messner hoffte darauf, den Großteil des Kaders dabei zur Verfügung zu haben. Bei den Zugängen steht bis dato nur Dominik Frieser auf der Liste. Ein Kurztrainingslager wird bei den Rotjacken gleich zu Beginn eingeschoben, ehe im Juli noch ein paar Tage im Camp in Loipersdorf auf dem Terminkalender stehen.

Daniliuc-Verbleib noch offen

Salzburg und Rapid absolvieren zunächst mehrtägige Leistungstests, ehe eine Rückkehr auf den Rasen erfolgt. Besonders im Zentrum stehen wird der vormalige Klopp-Assistent Lijnders, der mit dem ehemaligen Serienmeister wieder ganz oben stehen will und soll. Der Kader dürfte noch einige Veränderungen erfahren. So sind etliche Leihspieler wieder nach Wals-Siezenheim zurückgekehrt, dafür ist der Verbleib des von Salernitana ausgeliehenen EM-Fahrers Flavius Daniliuc noch nicht geklärt. Um wieder in der Champions League in Erscheinung zu treten, muss Salzburg im Sommer auch durch die Mühlen der Qualifikation.

In der Woche ab 24. Juni stehen auch die Austria, der WAC und Austria Klagenfurt wieder im Training. Bei den Wienern war in den vergangenen Wochen die Rückkehr von Aleksandar Dragovic ein großes Thema. Ob der Verteidiger bald am Verteilerkreis gesichtet wird, ist offen. Der im Europacup-Play-off im Einsatz gewesene TSV Hartberg steigt als letztes Team ein. Auch bei den Oststeirern dreht sich vieles um einen Abwesenden. Dem beim ÖFB-Team weilenden Maximilan Entrup liegen dem Vernehmen nach Angebote des LASK und der Austria vor. Die Chance, dass der Stürmer auch kommende Saison das Hartberger Trikot tragen wird, scheint gering.