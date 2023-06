Trainingsauftakt ohne Fährmann und Wouters

Einen Tag vor dem Trainingsstart haben sich Schalke 04 und Reinhold Ranftl endgültig getrennt. Den Auftakt am Montag werden derweil mehrere Königsblaue verpassen, auch Torhüter Ralf Fährmann.

Es zeichnete sich früh ab, nun vermeldete der FC Schalke 04 Vollzug: Reinhold Ranftl wird nicht in den Pott zurückkehren - der seit Sommer an Austria Wien ausgeliehene 31-Jährige bleibt nun dauerhaft in der österreichischen Hauptstadt. Ranftl war 2021 nach dem Abstieg der Königsblauen nach Gelsenkirchen gewechselt, Fuß fassen konnte er nicht (16 Einsätze, davon elfmal in der Startelf). Im Sommer 2022 verlieh ihn Schalke inklusive Kaufoption seitens des FK Austria nach Wien, nun folgte die Einigung für einen fixen Transfer.

"Wir sind während der gesamten Leihe mit Reini und seinen Beratern im Austausch gewesen. Dadurch hat sich schnell abgezeichnet, dass der Verbleib beim FK Austria Wien für alle Parteien die beste Option ist", sagt Sportdirektor André Hechelmann.

Ein weiterer zuletzt ausgeliehener Spieler steht kurz vor dem Absprung: Dries Wouters wird am Montag nicht zu den Trainingsauftakt-Teilnehmern zählen. Bei ihm seien die Vertragsverhandlungen mit einem anderen Klub "so weit fortgeschritten, dass in den kommenden Tagen eine Einigung erwartet wird", teilte Schalke 04 am Sonntag mit. Wouters war seit vergangenem Sommer an den KV Mechelen ausgeliehen.

Vier Nationalspieler stoßen später dazu - Fährmann verletzt

Vier Nationalspieler werden erst später zur S04-Trainingsgruppe stoßen. Rodrigo Zalazar und Kenan Karaman befinden sich noch im Urlaub, nachdem sie zuletzt mit ihren Nationalmannschaften unterwegs gewesen waren. Das Duo wird am 3. Juli in Gelsenkirchen zurückerwartet. Ibrahima Cissé und Deutschlands U-21-EM-Teilnehmer Henning Matriciani sind derzeit noch international mit ihren Auswahlteams unterwegs. Auch sie werden, abhängig vom sportlichen Abschneiden, erst später zurück auf Schalke sein.

Torhüter Ralf Fährmann hat sich nach Klubangaben einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Er wird zunächst Laufeinheiten absolvieren und soll im Laufe der Vorbereitung in das Mannschaftstraining einsteigen.

Das erste Testspiel dieser Sommervorbereitung steht am 1. Juli gegen den SC Spelle-Venhaus an, vor der Abreise ins Österreich-Trainingslager in Mittersill (8. bis 16. Juli) gastiert der Bundesligaabsteiger noch beim 1. FC Bocholt.