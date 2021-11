Training und Spiel nur noch mit 2G+ möglich: Bayern geht in die Winterpause

Verschärfte Lage in Bayern: Der Freistaat hat angesichts hoher Corona-Zahlen seine Verordnungen ausgeweitet. Training und Spiel ist nur noch unter Anwendung der 2G-plus-Regel möglich. Der Bayerischer Fußball-Verband (BFV) hat daher die Winterpause eingeläutet.

In Bayern gelten scharfe Bedingungen. Auf die Plätze kommt nur noch, wer sich testen lässt. imago images/Ulrich Wagner

Während nahezu 95 Prozent der Ligen im bayerischen Amateurfußball ohnehin bereits in der regulären Winterpause sind, ruft der Bayerische Fußball-Verband (BFV) auch für die restlichen Klubs bei Frauen und Herren (mit Ausnahme der im Sommer explizit als Profiliga eingestuften Regionalliga Bayern), sowie bei Juniorinnen und Junioren die spielfreie Zeit aus und setzt die für dieses Jahr noch vorgesehenen Partien in den BFV-Ligen und -Pokalwettbewerben ab: Grund für die Entscheidung war der Beschluss des Bayerischen Landtags, der die epidemische Lage für den Freistaat festgestellt hat. Mit dieser Entscheidung sieht der BFV einen flächendeckenden und geregelten Spielbetrieb für nicht mehr durchführbar an.

Die ausgerufene epidemische Lage gilt ab sofort bis zunächst zum 15. Dezember. Für den Sportbetrieb im Freien und in der Halle gilt daher, dass Sportausübung nur noch unter Einhaltung der 2G-plus-Regelung (geimpft, genesen und zusätzlich getestet) möglich ist. Ausgenommen von dieser Test-Regelung sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen sowie noch nicht eingeschulte Kinder.

Die 2G-plus-Regelung gilt auch für Zuschauer, die grundsätzlich eine FFP-Maske tragen müssen - auch auf ihrem Sitz- oder Stehplatz. Eine Kontaktdatenerfassung ist ab einer Zuschauer-Zahl von 1000 erforderlich. Überschreitet ein Kreis die 7-Tage-Inzidenz von 1000, so ist der Betrieb und die Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen und anderer Sportstätten grundsätzlich untersagt. Ausgenommen davon ist der Wettkampf- und Trainingsbetrieb der Berufssportler, der Leistungssport der Bundes- und Landeskader und der Schulsport.