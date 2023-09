Training umgestellt: Hansas Kampf gegen die frühen Gegentore

Vor dem Duell mit Eintracht Braunschweig hatte Hansa Rostocks Trainer Alois Schwartz vor allem eine Schwäche im Blick. Beim Gast herrschen in der Offensive Verletzungssorgen.

Das Polster nach dem starken Saisonstart ist für Rostock vor dem Schlüsselspiel gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) fast schon wieder aufgebraucht. Nach zuletzt drei Pleiten in Serie sind die Hanseaten an die Abstiegszone herangerückt, können sich mit einem Sieg aber auch wieder Luft verschaffen.

Ein wichtiger Aspekt wird dabei zweifellos die Anfangsphase sein. "Täglich grüßt das Murmeltier - die ersten 25 Minuten haben wir komplett verschlafen", hatte Hansa-Trainer Alois Schwartz nach dem 1:3 in Kaiserslautern moniert. Zweimal kassierten die Rostocker zuletzt frühe Gegentore, die am Ende Punkte kosteten. "Wenn man in der 2. Liga gewinnen will, darf man solche Phasen zu Spielbeginn nicht haben. Wir müssen den Finger in die Wunde legen, damit sowas nicht mehr passiert", sagte Schwarz nun im Vorfeld des so wichtigen Spiels gegen die Eintracht.

Damit seine Mannschaft zum Anpfiff wach sei, habe er sogar das Training umgestellt. Das haben seine Spieler offenbar gut angenommen. "Die Jungs waren im Training sehr engagiert. Wir haben die Qual der Wahl." Nicht dabei sein werden aber definitiv die verletzten Oliver Hüsing (Sehnenriss im linken Oberschenkel), Simon Rhein (muskuläre Probleme), Milosz Brzozowski (Mittelfußbruch) und Lukas Scherff (Aufbautraining nach Wadenbeinbruch). "Bei Hüsing, Scherff und Rhein peilen wir die Genesung zur Länderspielpause an", sagte Schwarz. Offensivmann Nils Fröling steht ihm dagegen schon wieder zur Verfügung.

Auch Braunschweig hat Verletzungssorgen

Auch die Gäste aus Braunschweig plagen Verletzungssorgen. So fällt mit Anthony Ujah (Schultereckgelenkssprengung) die Lebensversicherung im Sturm bis zur Winterpause aus. "Die Optionen sind bekannt. Florian Krüger kann dort spielen, allerdings ist er erst heute wieder in das Training eingestiegen. Die Phasen, in den wir einiges getestet haben, konnte er also leider nicht mitmachen", sagte Löwen-Trainer Jens Härtel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Mit Kaan Caliskaner und Rayan Philippe hat er weitere Alternativen.

Voraussichtlich fehlen werde dagegen Keita Endo, der mit einem Magen-Darm-Virus zu kämpfen hat. Mit Sidi Sané (Innenbandriss) wird zudem ein weiterer Offensivmann definitiv ausfallen. "Er steht aber wieder auf dem Platz und wir sehen bei ihm mittlerweile Licht am Ende des Tunnels."

Braunschweig könnte Rostock mit einem Sieg einholen

Dafür könnte Angreifer Luc Ihorst schon wieder eine Kaderoption für das so wichtige Spiel in Rostock sein. Gewännen die Braunschweiger, wären sie bis auf einen Punkt an der Kogge dran. Bei einer Pleite zöge Hansa dagegen auf sieben Punkte davon. "Wir wissen um Hansas Stärken, aber eben auch, wo sie verwundbar sind. Für uns geht es darum, diese Punkte mit der Mannschaft zu besprechen und aufzuzeigen, wo wir unsere Chancen sehen, um endlich auswärts etwas Zählbares einzufahren", beschwor Härtel.

Bisher hat die Eintracht mit dem 1:0 gegen Schalke nur einen Saisonsieg auf dem Konto. das soll sich ausgerechnet an Härtels alter Wirkungsstätte, wo er von 2019 bis 2022 an der Seitenlinie stand, ändern. Dabei erwartet er einen stimmungsvollen Nachmittag: "Nach drei Niederlagen werden sie zuhause, insbesondere in der Anfangsphase, Vollgas geben. Die Atmosphäre im Ostseestadion wird entsprechend gut sein."