Training mit dem Champions-League-Ball: Paulo Otavio ist zurück und fühlt sich "sehr, sehr gut"

Paulo Otavio ist zurück beim VfL Wolfsburg. Kurz vor Saisonbeginn hatte sich der Brasilianer schwer am Sprunggelenk verletzt, nun steht er vor dem Comeback.

Vieles sprach im Sommer dafür, dass er seinen Stammplatz behalten würde. Hinten links war Paulo Otavio in der vergangenen Saison an Jerome Roussillon vorbeigezogen, und auch unter dem neuen Trainer Mark van Bommel machte der Brasilianer einen guten Eindruck. Dann aber der Schock: Im Testspiel gegen Atletico Madrid (1:2) am 31. Juli verletzte sich der 26-Jährige schwer am Sprunggelenk. "Das war ein großer Schock", sagt Paulo Otavio dem kicker. "Ich hatte in der Vorbereitung sehr viel investiert und eine Woche, bevor es richtig losgeht, kommt dieser Schicksalsschlag." Ein lautes Knacken sorgte für schlimmste Befürchtungen, zuerst rechnete der VfL-Verteidiger mit einem Kreuzbandriss. Doch es war wie schon in der Vorsaison das Sprunggelenk, das einen schweren Schaden nahm.

Comeback schon am Mittwoch gegen den HSV?

Der Südamerikaner ist jedoch keiner, der lange hadert. In der Heimat absolvierte er seine Reha, präsentierte seine Fortschritte via Instagram, trainierte, um seinen großen Traum immer vor Augen und am Fuß zu haben, mit einem Champions-League-Ball. Seit eineinhalb Wochen ist er nun zurück in Wolfsburg und arbeitet bereits wieder mit der Mannschaft. Das Comeback naht, vielleicht ist es schon am Mittwoch (13 Uhr) im Test gegen den HSV so weit. "Ich fühle mich sehr, sehr gut", freut sich Paulo Otavio. "Ich möchte so schnell wie möglich auf dem Platz wieder für drei Punkte kämpfen. Ich glaube, das könnte schon bald der Fall sein."

Dann entfacht der Kampf um den Platz links in der Viererkette aufs Neue. Druck für Roussillon, bei dem sehnsüchtig gewartet wird, dass er wieder auf das Niveau seiner Wolfsburger Debütsaison kommt. Der Franzose wirkt nicht vollends austrainiert, erst am Wochenende rotierte er für Aushilfsverteidiger Yannick Gerhardt gegen Mönchengladbach (1:3) auf die Bank. Nun mischt auch Paulo Otavio, der 2019 aus Ingolstadt kam und eine bemerkenswerte Entwicklung vollzog, wieder mit. "Ich habe Vertrauen in mich und meine Stärken", sagt er und stürzt sich in den Konkurrenzkampf. Er lobt Roussillon und Gerhardt und wisse, "dass ich hart arbeiten und noch mehr machen muss, um Stammspieler zu werden. Ich freue mich darauf."

Erfahrungen mit Verletzungen hat Paulo Otavio in den vergangenen zwei Jahren in Wolfsburg zur Genüge gesammelt. Immer wieder wurde der schnelle Verteidiger, der von der Selecao träumt, zurückgeworfen. Nun will er wieder angreifen: "Ich glaube, dass ich nicht lange brauchen werden, um wieder in Top-Verfassung zu sein." Am 20. Oktober spielt der VfL in der Champions League in Salzburg. Für Paulo Otavio könnte es ein großer Abend werden.