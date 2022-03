Training abgebrochen: Sorge um Thiaw

Malick Thiaw musste das Schalker Training am Mittwoch vorzeitig beenden. Nach Salif Sané und Marcin Kaminski droht ein weiterer Ausfall in der Innenverteidigung.

Der U-21-Europameister Thiaw musste mit verbundenem Knie vom Trainingsplatz zur Untersuchung gefahren werden. Die Schwere der Verletzung war zunächst unklar.

Sollte der 20-Jährige für das Spiel am Samstag gegen Hannover 96 (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ausfallen, droht Interims-Trainer Mike Büskens bei seinem Comeback auf der Schalker Bank ein Engpass in der Innenverteidigung. Salif Sané absolvierte am Mittwoch nach einer Verletzungspause zwar Teile des Mannschaftstrainings, ob der Senegalese rechtzeitig vollständig fit wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Zudem ist Marcin Kaminski aufgrund der fünften Gelben Karte gesperrt.

Sollte Büskens wie im Spiel beim FC Ingolstadt auf eine Viererkette setzen, bleiben der Norweger Marius Lode, Ko Itakura und Henning Matriciani als Optionen. Der Japaner hatte zuletzt auf der Doppel-Sechs agiert, Winterzugang Lode ist noch ohne Startelfeinsatz für Schalke, Matriciani feierte seinen als Rechtsverteidiger bei der 3:4-Niederlage gegen Hansa Rostock vor eineinhalb Wochen.