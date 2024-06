Trainerwechsel und 14 neue Spieler: Radikaler Umbruch beim SC Paderborn II

Mit einem nicht untypischen, aber überraschend deutlichen Umbruch will der SC Paderborn II den Grundstein für eine erfolgreiche Regionalliga-Saison legen. Neben dem jüngst getätigten Trainerwechsel blieb auch in der Mannschaft kaum ein Stein auf dem anderen.

Dass bei Profi-Reserven über die Sommerpause viel Bewegung im Kader herrscht, ist eher die Regel als die Ausnahme. Beim SC Paderborn fiel dieser Umbruch aber selbst für Reserve-Verhältnisse überraschend deutlich aus. Neben dem jüngst getätigten Wechsel auf der Trainerbank, wo künftig Daniel Brinkmann für den nach Frankfurt abgewanderten Dennis Schmidt Platz nimmt, standen beim Trainingsauftakt 14 neue Spieler auf dem Trainingsplatz. Aus der eigenen U 19 rücken acht Nachwuchsspieler in den Kader auf. Zudem verstärkt sich die U 21 mit sechs externen Neuzugängen, darunter drei erfahrene Spieler vom Ligakonkurrenten SC Wiedenbrück.

Mit Jens Balzukart (Tor), Luis Flörke, Tom Wulf, David Stamm und Milan Hoffmeister (alle Abwehr) sowie Georg Ermolaev, Travis de Jong und Kevin Gleissner (alle Sturm) will der SCP07 die Schnittstelle zwischen Jugend- und Herrenbereich weiter eng gestalten. De Jong, Gleissner, Stamm und Ermolaev sammelten bereits in der abgelaufenen Saison erste Spielminuten in der Regionalliga West.

Routiniers sollen die jungen Wilden führen

Um der jungen Truppe ein solides Grundgerüst zu geben, verstärkt der SCP07 die Mannschaft mit der Erfahrung von fast 250 Regionalliga-Einsätzen. Vom SC Wiedenbrück kommen die Abwehrspieler Maik Amedick (78 Regionalliga-Spiele) und Tim Böhmer (91) sowie Mittelfeldakteur Dominique Domröse (66) an die Pader. Darüber hinaus stehen die Mittelfeldspieler Julius Bugenhagen (MSV Duisburg), Jeremy Aydogan (Rot-Weiss Ahlen, 13 Regionalliga-Einsätze) und Max Ritter (Sportfreunde Lotte) im neuen Kader der U 21.

Was der SCP07 mit dem Umbruch erreichen will, ist klar: Die nahezu komplett neu zusammengestellte Mannschaft soll in der Regionalliga-Saison 2024/25 möglichst frühzeitig den Klassenerhalt perfekt machen, um weiterhin einen optimalen Unterbau für die Profis zu bilden. "Mit dem neuen Kader fühlen wir uns sehr gut aufgestellt, um die gemeinsamen Ziele auch in der individuellen Entwicklung unserer talentierten Spieler zu erreichen", betont Ayhan Tumani, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.