Trainerwechsel: Terranova rückt in Oberhausen ins zweite Glied

Mike Terranova wird in der kommenden Saison nicht mehr Cheftrainer von Rot-Weiß Oberhausen sein. Der 46-jährige Ex-Profi bleibt dem Verein aber erhalten.

Ab Sommer in anderer Funktion in Oberhausen: Mike Terranova. IMAGO/Klumpen Sportfoto

Rot-Weiß Oberhausen stellt sich nach einem enttäuschenden siebten Rang in der jüngst beendeten Regionalliga-Saison neu auf. Verein und Cheftrainer Mike Terranova hätten sich nach Gesprächen in den vergangenen Tagen und Wochen darauf geeinigt, die Saison 2023/24 mit einem neuen Coach an der Seitenlinie anzugehen, wie RWO in einer Meldung schreibt.

"Wir sind in offenen Gesprächen zu dem Konsens gekommen, dass dieses Ergebnis für beide Seiten richtig ist. Wir wollen in der Mannschaft für die kommende Saison neue Impulse setzen", erklärt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder. Auf der Suche nach einem Nachfolger "lasse man sich nicht stressen". Man sei mit verschiedenen Kandidaten im Gespräch.

Keine einfache Saison

Terranova jedenfalls wird dem Verein weiterhin treu bleiben, soll sich künftig um die Jugendarbeit im Nachwuchszentrum kümmern. "Uns war es sehr wichtig, dass Mike RWO erhalten bleibt und der Verein weiterhin von seinen Kompetenzen sowie seiner Arbeit profitieren kann", ergänzt Bauder.

Terranova selbst, der seit Oktober 2020 im Amt ist, spricht von der "für den Verein, aber auch für mich besten Entscheidung." Die abgelaufene Saison sei keine einfache gewesen: "Ich habe den Unmut der Fans nachvollziehen können, weil die Fans reisen und andere Stadien sehen wollen. Der gemeinsame Entschluss war es, dass ich in der Jugend die sportliche Ausbildung unterstützen und weiterentwickeln darf. Wir wollen mehr Durchlässigkeit schaffen und die Jungs schneller und besser an die 1. Mannschaft heranführen. Doch bevor ich mich der neuen Aufgabe mit Herzblut widmen werde, haben wir das Ziel den Niederrheinpokal zu gewinnen." Das Finale steigt am 3. Juni gegen den Drittligisten Rot-Weiß Essen.