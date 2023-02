Trainerwechsel: medi Bayreuth trennt sich von Masell und holt Drijencic

Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat Mladen Drijencic als neuen Trainer verpflichtet. Der Routinier folgt auf den glücklosen Lars Masell.

Wie die Oberfranken am Donnerstag mitteilten, ist Masell nicht länger Head Coach des oberfränkischen Traditionsklubs. Der 42-Jährige war vor der laufenden Saison nach Bayreuth zurückgekehrt und den Cheftrainer-Posten übernommen. Dort hatte er zwischen 2016 und 2021 als Assistent gearbeitet und war anschließend für ein Jahr in gleicher Position nach Ludwigsburg gegangen.

Unter seiner Leitung spielte Bayreuth bislang allerdings eine schwache Saison - und steht nach 17 Spielen am Tabellenende. "Mit großem Engagement hat er hier die von Beginn an sehr schwierige Aufgabe in Angriff genommen. Wir alle hätten ihm den benötigten Erfolg gewünscht, aber der Profisport ist nun mal kein Wunschkonzert", wird Carl Steiner, scheidender Alleingesellschafter bei medi Bayreuth, in einer Mitteilung zitiert, der dem gebürtigen Jenaer "ganz herzlich" für seine Arbeit dankt.

Masells Nachfolger ist Mladen Drijencic. Der 57-Jährige bringt ausreichend BBL-Expertise mit. Zwischen März 2015 und Januar 2022 war er Cheftrainer der EWE Baskets Oldenburg, mit denen er wenige Wochen nach seiner Amtsübernahme den Pokal gewann und 2017 die Finalserie um die deutsche Meisterschaft erreichte (0:3 gegen Bamberg).

In Bayreuth steht der aus dem heutigen Bosnien-Herzegowina stammende Coach nun aber vor einer Herkulesaufgabe. Der Verein bangt nicht nur um den Liga-Verbleib, es rumort auch im Umfeld: Alleingesellschafter Steiner hat seinen Rückzug angekündigt, Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil wird ebenfalls nach der Saison gehen.

Der Trainerwechsel soll nun aber nochmal neue Kräfte freisetzen, wie Steiner betont. "Auch wenn ich mich, wie bereits vermeldet, zum Ende der Saison als Alleingesellschafter zurückziehen werde, werde ich bis dahin alles in meiner Macht stehende für die Erstligazugehörigkeit des Bayreuther Basketballs tun", erklärt er. "Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Head Coach Position mit Mladen Drijencic neu zu besetzen und so im Abstiegskampf nochmals für einen neuen Impuls zu sorgen."

Steiner habe der Geschäftsführung finanzielle Unterstützung für die Verpflichtung des neuen Trainers zugesagt - verbunden mit der Hoffnung, dass auch aus dem Sponsorenkreis zusätzliche Mittel kommen "und wir mit unseren Fans so auch dem Team für den Endspurt nochmals zusätzliche Qualität geben können".