Trainerwechsel in Mannheim: Antwerpen übernimmt für Rehm

Drittligist Waldhof Mannheim hat Trainer Rüdiger Rehm am Mittwochabend von seinen Aufgaben entbunden. Der abstiegsbedrohte SVW erzielte im Abstiegskampf zuletzt wieder bessere Ergebnisse, weswegen die Freistellung Rehms durchaus überraschend kommt. Einen Nachfolger hat der Waldhof auch gleich in petto: Marco Antwerpen, seines Zeichens Ex-Trainer des 1. FC Kaiserslautern, übernimmt von nun an das Traineramt in Mannheim.