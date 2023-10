Trainerwechsel in Kiel "kein Thema": Szilagyi gibt Jicha Rückendeckung

Der THW Kiel musste in Leipzig den nächsten Rückschlag hinnehmen. Trainer Filip Jicha sitzt dennoch fest im Sattel.

Vier Niederlagen in acht Ligaspielen - Kiel lässt in der Anfangsphase der Saison regelmäßig Federn, auch in Leipzig gab's beim 34:35 am Samstag für die Zebras nichts zu holen. Dass beim amtierenden Meister noch nicht sämtliche Alarmglocken klingeln, ist auf das starke Abschneiden auf internationalem Parkett zurückzuführen. In der Champions League haben die Kieler aus vier Partien die maximale Punktzahl geholt.

Das dürfte auch der Grund sein, warum Jicha als Hauptverantwortlicher noch nicht angezählt ist. Geschäftsführer Viktor Szilagyi nannte die Niederlage in Sachsen zwar "extremst bitter" und sie tue "sehr weh". Eine Trainer-Diskussion ließ er aber nicht zu. "Das ist überhaupt kein Thema. Ein Trainerwechsel käme ja nur infrage, wenn wir nicht mehr daran glauben würden, dass diese Mannschaft funktioniert - und diese Gedanken haben wir definitiv nicht", sagte Szilagyi am Sonntag dem SID.

Obwohl Kiel so schlecht dasteht wie seit sechs Jahren nicht mehr, bewertet Szilagyi die Sachlage differenziert. "Bei allen vier Niederlagen in der Bundesliga waren wir über 60 Minuten nicht die schlechtere Mannschaft. Von der Art und Weise ist das sehr, sehr bitter. Aber wir sind nicht so wahnsinnig weit weg, wie es beim Blick auf die Tabelle scheint", so der Sportchef. "Große Probleme sehe ich bei uns nicht."

Titelverteidigung "kein Thema"

Eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Bundesliga, das weiß auch Szilagyi, ist für den THW aber schon jetzt in fast unerreichbare Ferne gerückt. Im Vorjahr hatte Kiel nach 34 Spieltagen nur einen Minuspunkt mehr als nun nach acht. Der noch ungeschlagene Tabellenführer Füchse Berlin ist weit enteilt. "Mit minus acht Punkten darf man nicht den Anspruch haben, um die Meisterschaft mitzuspielen", sagte Patrick Wiencek. Auch Hendrik Pekeler verschloss die Augen nicht vor der bitteren Realität, die Meisterschaft sei vorerst "kein Thema" mehr.

Zuletzt hatten die Siege in Bundesliga (HSV Hamburg) und Champions League (Industria Kielce) einen Aufwärtstrend nach dem Fehlstart inklusive dem peinlichen Pokal-Aus gegen die HSG Wetzlar angedeutet. Doch in Leipzig wurde deutlich, dass den Kielern, die im Sommer in Sander Sagosen und Niklas Landin zwei Schlüsselspieler verloren, momentan die Leichtigkeit fehlt.

"Dieses THW-Trikot wiegt schwer, manchmal kommen wir an Grenzen, dass einige nicht jeden dritten Tag diesem Druck standhalten können", sagte Jicha, der sich in der schwierigsten Phase seit seinem Amtsantritt 2019 befindet. Szilagyi beirrt das bislang nicht: "Er ist ein Kämpfer und wird da mit der Mannschaft herauskommen", sagte er.