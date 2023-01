Trainerwechsel in Hamburg: Korner muss gehen

Erst vor der Saison kam Raoul Korner als neuer Trainer nach Hamburg, nun ist dieses Engagement bereits wieder vorbei. Ein Nachfolger steht auch schon fest.

Die Niederlage der Hamburger am Samstagabend gegen Ulm (65:80) ist eine mit Folgen, denn es war das letzte Spiel von Coach Raoul Korner. Der Österreicher wurde am Sonntag von seinen Aufgaben entbunden. Mit Assistenztrainer Benka Barloschky, der im Sommer seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat, steht auch schon der Nachfolger bereit. Er war sogar kürzlich zweimal aushilfsweise Chefcoach, als Korner krankheitsbedingt fehlte.

"Weniger die Niederlage an sich, sondern die Art und Weise, wie sich das Team präsentiert hat, hat deutlich gemacht, dass wir jetzt handeln müssen. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass Raoul die Mannschaft nicht mehr so erreicht, wie es in unserer aktuellen Situation nötig wäre", erklärt Geschäftsführer Marvin Willoughby auf der Website des Bundesligisten die Entscheidung. "Wir brauchen dringend einen neuen Impuls an der Seitenlinie."

Korner wechselte nach sechs Jahren als Trainer in Bayreuth im Sommer nach Hamburg und stand seitdem in 21 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Nun muss sich der Österreicher neu orientieren.