Trainerwechsel in Glesch-Paffendorf: Zweitliga-Job für Alexander Otto, Stefan Krämer übernimmt

Der BC Viktoria Glesch-Paffendorf wird mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2022/23 gehen. Alexander Otto wechselt in die 2. Bundesliga zum SC Paderborn. Für ihn übernimmt sein Co-Trainer Stefan Krämer.

Alexander Otto wechselt zum SC Paderborn in die 2. Bundesliga. imago images/Herbert Bucco

Die Nachricht, dass Alexander Otto den BC Viktoria Glesch-Paffendorf in Richtung 2. Bundesliga verlassen wird, schlug beim Verein ein wie eine "Bombe". Allerdings sei den Verantwortlichen immer klar gewesen, dass Tag X kommen würde, so der Klub auf Facebook. "Wir sind im kleinen Glesch mehr als stolz, dass wir unseren Trainer in die 2. Bundesliga verlieren."

Otto übernahm Glesch-Paffendorf 2018 im Abstiegskampf der Landesliga, führte den BVC erst zum Klassenerhalt und später in die Mittelrheinliga. "Alex hat die Viktoria auf ein neues Level gebracht und er hinterlässt uns ein mehr als intaktes Trainerteam", heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter. Otto wird künftig in Paderborn das Trainerteam von Chefcoach Lukas Kwasniok verstärken.

Einen Nachfolger präsentierte die Viktoria bereits und befördert Stefan Krämer zum neuen Chefcoach. Ihn unterstützen werden weiterhin René Browarski und Seigo Hirakawa.