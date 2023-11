Trainerwechsel in Flensburg: "Da hängen wir alle mit drin"

Weiche Flensburg hat am Montag den Trainer gewechselt. Ein Schritt, der nach Meinung der Verantwortlichen nötig wurde, weil der vor Saisonbeginn zu den Aufstiegsanwärtern gezählte SC 08 vor allem vor heimischem Publikum bislang kein Bein auf den Boden gebracht hat.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der SC Weiche Flensburg 08 hat einen neuen Trainer. Am Montag wurde Torsten Fröhling als Nachfolger von Benjamin Eta, von dem sich der Regionalligist nach dem 1:2 gegen den Hamburger SV II (der sechsten Niederlage im neunten Heimspiel) getrennt hatte, vorgestellt.

"Wir haben versucht, die Kurve zu kriegen. Aber wir haben einfach die Ergebnisse nicht erzielt und sind alles andere als zufrieden. Wir sind in einer ganz gefährlichen Situation", sagte Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen und betonte: "Es ist nicht nur Benjamin, der dafür verantwortlich ist - da hängen wir alle mit drin."

Das 1:2 am Freitag gegen den Hamburger SV II hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Nach "intensiven Gesprächen" (Jürgensen) am Wochenende entschied die sportliche Leitung, sich vom Trainer zu trennen. "Benjamin hat sich hier toll eingebracht und 24 Stunden am Tag für den Fußball gelebt", würdigte der Geschäftsführer die Verdienste von Eta.

Drei 0:5-Niederlagen

Besonders die Heimschwäche seines Teams wurde dem Coach zum Verhängnis. Durchaus brauchbaren Auswärts-Auftritten (drei Siege und zwei Unentschieden in sechs Partien) standen teils desolate Vorstellungen vor eigenem Publikum gegenüber, darunter die drei 0:5-Niederlagen gegen den FC Teutonia 05 Ottensen, den FC St. Pauli II und den 1. FC Phönix Lübeck.

Nach 15 Partien hat der SC Weiche 08, zu Saisonbeginn noch als Titelanwärter gehandelt, bereits 32 Gegentore kassiert und steckt im Abstiegskampf. Von Nachfolger Torsten Fröhling erhofft sich der Viertligist nun Stabilität und natürlich gute Ergebnisse. Fröhling (57) hatte als Profi unter anderem für den Hamburger SV (1990/91) und den FC St. Pauli (1991 bis 1997) gespielt.

Seine Trainerkarriere hatte 2003 im Nachwuchs von Eintracht Norderstedt begonnen, weitere Stationen waren unter anderem Altona 93, Holstein Kiel und 1860 München. Mit den Löwen schaffte er 2015 den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga in zwei Relegationsspielen gegen Holstein Kiel (0:0, 2:1).

Ich kenne die Regionalliga gut, habe viele Spiele in Hamburg gesehen. Torsten Fröhling

Der Neue hat eine Menge Erfahrung auf der Trainerbank, ist im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz. Sein neues Team hatte er in dieser Saison beim 5:0-Auswärtssieg gegen den Eimsbütteler TV live gesehen. "Ich kenne die Regionalliga gut, habe viele Spiele in Hamburg gesehen", erklärte der ehemalige Profi, der in der Hansestadt wohnt.

Am Montag wurde er der Mannschaft vorgestellt, anschließend ging es auf den Trainingsplatz. Fröhling, der einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben hat, hat bis zum Auswärtsspiel bei Eintracht Norderstedt am Sonntag, 19. November, um 14 Uhr Zeit für die Arbeit mit der Mannschaft - die für Mittwoch geplante Nachholpartie beim SC Spelle-Venhaus wurde erneut abgesagt.

"Ich war auf dem Markt, wollte eigentlich zum neuen Jahr wieder loslegen. Aber so geht es manchmal im Fußball...", sagte der in Bützow (Mecklenburg-Vorpommern) geborene Coach, der bis März 2022 die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 in der Regionalliga West trainiert hatte.

"Da warten gleich ordentliche Herausforderungen auf uns", so beurteilte der neue Mann das Restprogramm 2023 mit Auswärtsspielen in Norderstedt, bei Teutonia Ottensen und Holstein Kiel II. Fröhlings Heimpremiere steigt am Freitag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr gegen die SV Drochtersen/Assel. "Es geht jetzt darum, die Mannschaft zu stabilisieren und Vertrauen zu gewinnen", betont er. Er hat sich nicht vorher über die Spieler informiert - bewusst: "Ich will alle kennenlernen und mir selbst ein Bild machen. Alle fangen bei Null an."