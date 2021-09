Trainerwechsel in Degerloch: Stuttgarter Kickers stellen Ramon Gehrmann frei

Die Stuttgarter Kickers haben am Montag Cheftrainer Ramon Gehrmann von seinen Aufgaben entbunden. Gehrmanns bisheriger Co-Trainer Mustafa Ünal soll nun für neue Impulse sorgen.

Die Meldung kam doch überraschend. Am Montag haben die Stuttgarter Kickers ihren Cheftrainer Ramon Gehrmann freigestellt. Samstags stand Gehrmann noch bei der zweiten Saisonpleite in Pforzheim am Spielfeldrand und ärgerte sich im Nachgang über nicht vorhandene offensive Durchschlagskraft seiner Mannschaft. Dass in Degerloch aber noch nicht alles glatt laufen würde, war angesichts der widrigen Begleitumstände der laufenden Saison - immerhin mussten die Blauen vier Spieltag in Folge wegen Corona zwangspausieren - vielen klar.

Nichtsdestotrotz: Zehn Punkte aus den bisherigen Spielen waren den Verantwortlichen dennoch zu wenig. "Nach der Niederlage in Pforzheim haben wir eine grundsätzliche Analyse der ersten sechs Spiele gemacht und kamen zum Schluss, dass wir einen neuen Impuls auf der Position des Cheftrainers brauchen", schildert Stuttgarts sportlicher Leiter Lutz Siebrecht die Entschlussfindung. "Ramon hat hier unter sehr schwierigen Bedingungen, zu denen vor allem auch Corona gehörte, sehr gute Arbeit abgeliefert", so Siebrecht, der Gehrmann für seine Trainerleistung Hochachtung und Respekt zollt. Daran würde auch die jetzige Freistellung nichts ändern.

Für den 47-jährigen Gehrmann, der 2019 aus Freiberg an den Fernsehturm zu den Kickers kam, wird künftig dessen bisherigen Co-Trainer Mustafa Ünal die Verantwortung auf der Bank übernehmen. Der 38-Jährige ist seit 2017 im Verein, trainierte bereits U 17 und U 19. Mit den A-Junioren gelang ihm zuletzt der Aufstieg in die Bundesliga. Von Ünal erhoffen sich Siebrecht und Co. nun "einen neuen Anstoß", durch "weitere Potenziale" freigelegt werden sollen.