Trainerwechsel in Crailsheim: Freyer soll auf Markovic folgen

Die Hakro Merlins Crailsheim haben einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt - und reagieren jetzt mit einem Trainerwechsel. Der Nachfolger von Nikola Markovic soll schon feststehen.

Nach sieben Bundesliga-Spieltagen finden sich die Merlins am Tabellenende der BBL wieder. Nur einen Sieg konnte das Team aus Hohenlohe bislang feiern (85:81 am 1. Spieltag gegen Rostock), im Pokal erwies sich für den Finalisten von 2022 Zweitligist Gießen überraschend als Endstation.

Nach der jüngsten Pleite bei Aufsteiger Vechta (58:96) sahen sich die Verantwortlichen zum Handeln veranlasst: Nikola Markovic ist nicht mehr Cheftrainer der Crailsheimer, die die Demission allerdings noch nicht offiziell bestätigt haben. Der 41-Jährige war erst im Dezember des vergangenen Jahres vom Assistenten zum Head Coach befördert worden.

Sein Nachfolger steht Medienberichten zufolge bereits fest. Wie das Fachmagazin "BIG" berichtet, soll Ingo Freyer die Merlins übernehmen. Der Ex-Profi und langjährige Cheftrainer von Phoenix Hagen kennt sich mit der Rolle des "Feuerwehrmanns" aus. 2022 bewahrte er die EWE Baskets Oldenburg vor dem Absturz in die zweitklassige ProA, im vergangenen Sommer feierte er mit dem MBC den Klassenerhalt. Das soll ihm nun auch in Crailsheim gelingen.

Das Debüt des neuen Coaches hat es in sich: Am kommenden Montag bitten die Merlins in eigener Halle die MLP Academics Heidelberg zum Kellerduell. Die Neckarstädter rangieren mit der gleichen Bilanz (ein Sieg aus sieben Spielen) zwei Plätze vor den Merlins auf Rang 16.