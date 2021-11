Trainerwechsel in Bamberg: Roijakkers muss gehen - Amiel übernimmt

Brose Bamberg hat sich nach dem jüngsten Abwärtstrend von Cheftrainer Johan Roijakkers getrennt. Mit Oren Amiel steht der Nachfolger bereits fest.

Nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen in Oldenburg (71:87) und gegen Bonn (80:100) hatte sich der Wechsel auf der Trainerposition bereits angedeutet, am Montag verkündete Brose Bamberg dann auch offiziell: Roijakkers muss den Bundesligisten nach insgesamt 65 Spielen (34 Siege, 31 Niederlagen) verlassen. Der Niederländer war vor der Saison 2020/21 nach Oberfranken gekommen, zuvor hatte er acht Jahre lang Liga-Konkurrent BG Göttingen trainiert.

Trotz eines vielversprechenden Bundesliga-Auftakts in dieser Spielzeit (vier Siege in vier Spielen) war Roijakkers bereits frühzeitig unter Druck geraten: Zunächst hatte seine Mannschaft den fest eingeplanten Einzug in die Champions League durch eine 79:83-Heimniederlage gegen Juventus Utena verpasst. Im Pokal-Achtelfinale bezog der ehemalige Serien-Meister außerdem eine klare Niederlage bei Bayern München (77:98) und musste sich damit auch aus dem zweiten Wettbewerb verabschieden. In der BBL folgte nun eine Abwärtstrend, der den 41-Jährigen den Job kostete.

"Keine Fortschritte" unter Roijakkers

"Er begann in Bamberg unmittelbar vor meiner Berufung zum Geschäftsführer und wir sind zusammen durch eine nicht nur durch die Corona-Pandemie sehr herausfordernde Zeit gegangen", drückt Geschäftsführer Philipp Galewski Roijakkers seinen Dank in der Vereinsmitteilung aus. "Allerdings konnten wir in den letzten Wochen vor allem defensiv keine Fortschritte erkennen, die uns überzeugt hätten, die Abwärtsspirale mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen zu verlassen."

Ich will ein Team sehen, das kämpft, das nie aufgibt, das uneigennützigen Tempobasketball spielt. Bambergs neuer Trainer Oren Amiel

Neuer Coach in Bamberg: Oren Amiel. imago images/CTK Photo

Mit Amiel steht nun erstmals ein israelischer Head Coach in der Verantwortung. Der 49-Jährige arbeitete unter anderem als Co-Trainer bei Maccabi Tel Aviv und beim tschechischen Topteam Nymburk. Dort wurde er 2017 zum Cheftrainer berufen, feierte vier Meistertitel und drei Pokalsiege. 2020 wurde er als "Trainer des Jahres" in der Champions League ausgezeichnet. In diesem Wettbewerb hatte er sein Team 2019/20 und 2020/21 jeweils ins Viertelfinale geführt.

"Ich wollte schon immer in der BBL coachen. Wenn man dann die Chance hat, das für Brose zu tun, ein Verein mit dieser Historie, ist das eine großartige Gelegenheit", so Amiel, der am Dienstag das erste Training leitet und seinen Spielansatz wie folgt beschreibt: "Ich will ein Team sehen, das kämpft, das nie aufgibt, das uneigennützigen Tempobasketball spielt."

Er ist sich sicher: "Wir haben dafür die richtigen Spieler. Ich habe mir alle Partien auf Video angesehen, dabei wurde deutlich: Jeder unterstützt jeden, die Teamchemie stimmt. Jetzt müssen wir gemeinsam wieder in die richtige Richtung gehen."

Das nächste Spiel für die Bamberger steht am kommenden Samstag hat. Dann empfängt der ehemalige Euroleague-Starter medi Bayreuth in der Brose-Arena zum Oberfranken-Derby - erstmals mit Amiel auf der Bank.