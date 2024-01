Trainerwechsel hat gezündet: Düsseldorf II nach schwachem Start im Aufwind

Die erste Trainerentlassung seit fünf Jahren, grandiose Aufholjagden und bittere Niederlagen: Die erste Saisonhälfte in der Regionalliga West hielt einiges bereit für die "Zwote" von Fortuna Düsseldorf.

Mehr zur Regionalliga WEst Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Ganz anders als ihr großer Bruder träumt die zweite Mannschaft der Rheinländer nicht vom Aufstieg, sondern muss sich wie schon in der letzten Spielzeit dem Abstiegskampf stellen. Am Ende des Jahres 2023 stehen die Rot-Weißen bei fünf Siegen, vier Unentschieden und neun Niederlagen. Tabellarisch bedeutet das Rang zwölf und ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze. Danach sah zunächst jedoch nicht aus.

Denn zu Beginn der Spielzeit verlor man Partie um Partie. Zwar meist knapp, aber dennoch verdient. Der absolute Tiefpunkt der Hinrunde war am 12. Spieltag erreicht, als man völlig verdient und beinahe noch glücklich beim 1. FC Düren mit 0:5 unterging.

Steigerung in der Offensive

Die Verantwortlichen der sportlichen Leitung entschlossen sich anschließend, die Notbremse zu ziehen und die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Nicolas Michaty nach mehr als fünf Jahren zu beenden. An seine Stelle trat Jens Langeneke, unter dem es deutlich besser laufen sollte, wie sich zeigte.

Der 46-Jährige hauchte der Mannschaft neues Leben ein und so holte man in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte. Besonders in der Offensive machte sich der Wechsel auf der Trainerbank bemerkbar: Zwei Tore erzielten die Fortuna-Talente im Schnitt bislang unter dem gebürtigen Lippstädter, während es unter Michaty in dieser Spielzeit nur schlappe 0,8 waren.

Viele Tore gab es auch beim bisherigen Saisonhöhepunkt im regen-durchströmten Paul-Janes Stadion gegen den 1. FC Köln II zu sehen. Nachdem sie zur Halbzeit mit 0:2 völlig verdient hinten lag, schaffte es die Düsseldorfer "Zwote", dank einer kämpferisch starken Leistung das Spiel noch zu drehen. Es war gleichzeitig der erste Heimsieg seit über einem Jahr.

Riesiger Entwicklungssprung bei Manu

Einer der herausragenden Akteure der bisherigen Saison ist King Samuel Manu. Der 19-Jährige kam im Sommer aus der Oberliga und sollte eigentlich langsam an die höhere Spielklasse herangeführt werden. Doch Manu startete direkt durch und setzte sich auf Anhieb im Mittelfeld fest. Unter Langeneke machte er nochmals einen Leistungssprung und ist mit vier Toren der erfolgreichste Torschütze des Teams, obwohl er eigentlich gelernter Verteidiger ist. Mit seiner Leistung erarbeitete er sich sogar bereits zwei Kurzeinsätze bei den Profis.

Die letzten Partien geben Anlass zur Hoffnung, dass man auch in diesem Jahr die Klasse halten kann. Die verbesserte Torausbeute unter Langeneke sollte dringend fortgesetzt werden. Mit der baldigen Rückkehr einiger verletzter Offensivspieler sollte Langeneke jedoch auch darum bemüht sein, die Variabilität im Angriffsspiel zu erhöhen. Mit Winterzugang Jan Boller, vom Linzer ASK, der bereits Erfahrung in der Europa Conference League sammelte, wurde unterdessen auch die Defensive enorm gestärkt. Die Zeichen für ein weiteres Jahr Regionalliga in der Landeshauptstadt stehen also nicht allzu schlecht.