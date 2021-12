Trainerwechsel beim VfB Ginsheim: Melunovic folgt auf Güldener

Der hessische Oberligist VfB Ginsheim hat den Posten des Cheftrainers neu besetzt. Um der prekären sportlichen Ausgangslage entgegenzuwirken, wird künftig nicht mehr Matthias Güldener, sondern der bisherige U-23-Coach Ermin Melunovic an der Seitenlinie stehen.

Der VfB Ginsheim und Cheftrainer Matthias Güldener werden in Zukunft getrennte Wege gehen, das gab der Verein auf seiner Website bekannt. Wie der VfB näher erläutert, wolle man durch die personelle Veränderung die Möglichkeit nutzen, sich neu zu positionieren.

Ausschlaggebend für den Wechsel auf dem Trainerposten war die prekäre sportliche Ausgangslage, die Güldener als Cheftrainer natürlich zu einem Großteil verantworten muss. Der VfB wird in der Abstiegsrunde der Hessenliga im kommenden Jahr auf dem letzten Tabellenplatz starten. Unter schwierigen Bedingungen hatte Güldener das Traineramt im Sommer 2020 übernommen. "Mit Matthias Güldener verbindet den VfB Ginsheim dennoch viel, übernahm er in zwei schwierigen, insbesondere durch Corona geprägten Jahren die Verantwortung für das Hessenligateam. Der Verein wünscht dem Trainer alles Gute für seine sportliche Zukunft", zeigt sich Ginsheim dankbar.

U-23-Coach übernimmt

Ein Nachfolger steht auch schon fest. Der bisherige Trainer der U 23 Ermin Melunovic übernimmt ab sofort die erste Mannschaft. Der A-Lizenz-Inhaber und ehemalige Fußballprofi war seit Sommer diesen Jahres für die Ausbildung der U 23 verantwortlich, nun darf er sich in der Oberliga beweisen. Leicht wird er es jedenfalls nicht haben. Weil aus der Abstiegsrunde am Ende bis zu sechs Mannschaften absteigen werden, fehlen Ginsheim derzeit acht Punkte auf Türk Gücü Friedberg, das nach derzeitiger Ausgangslage sicher am rettenden Ufer stünde.