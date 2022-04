Trainerwechsel beim ATSV Erlangen: Co-Trainer Hofbauer übernimmt von Farhan

Karim Farhan ist nicht länger Trainer des ATSV Erlangen. Wie der Bayernligist bestätigte, wurde der Cheftrainer von seinen Aufgaben entbunden. Bis zum Saisonende übernimmt Co-Trainer Hofbauer. Unterdessen wurde der erste Sommerneuzugang präsentiert.

Schon beim jüngsten 4:3-Arbeitssieg gegen die DJK Don Bosco Bamberg am vergangenen Wochenende stand ATSV-Coach Karim Farhan nicht mehr an der Seitenlinie der Unistädter. Auf Verwunderung folgt nun Gewissheit: Farhan ist nicht länger Trainer des ATSV Erlangen, das bestätigte Abteilungsleiter Jörg Markert gegenüber dem kicker.

Erst im Winter hatte Farhan - nach dem überraschenden Abgang von Fabian Adelmann - das Zepter in Erlangen übernommen. Warum das Kapitel für den 31-Jährigen nun schon wieder endet, will Markert nicht näher erläutern. "Karim ist ein guter Trainer, ein guter Mensch und hat die schwierige Situation, in der wir uns im Winter befanden, gut gemeistert", lobt Markert den Ex-Coach. In fünf Ligaspielen sammelte Farhan neun Zähler - drei Siege, zwei Niederlagen. Mit 57 Punkten logiert der ATSV derzeit auf Rang drei der Bayernliga Nord.

Co-Trainer Hofbauer übernimmt

Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Chris Hofbauer die Mannschaft betreuen, im Sommer soll dann ein neuer Trainer den Job übernehmen. Trotz des erneuten Trainerwechsels haben sich die Ziele in Erlangen nicht verändert: "Das Ziel für diese Saison bleibt weiterhin der Aufstieg, die Mannschaft hat wahnsinnig viel Qualität", so Markert.

Erster Sommerneuzugang: Bajic kehrt zurück

Unterdessen steht der erste Neuzugang für die kommende Saison bereits fest. Mittelfeldspieler Josip Bajic kehrt im Sommer vom SV Seligenporten zum ATSV Erlangen zurück. "Er ist noch einmal gereift und wird uns definitiv verstärken mit seiner jungen, wilden Art“, sagt Abteilungsleiter Jörg Markert über den 22-Jährigen, dem er zudem "hundertprozentige Einstellung und einen super Charakter" bescheinigt. Bajic war nach seiner Zeit in der U 19 des 1. FC Nürnberg in der "Corona-Saison" 2019/20 schon einmal für die Erlanger aktiv.