Trainerwechsel bei Türkgücü: Hyballa folgt auf Ruman

Türkgücü München hat sich von Trainer Petr Ruman getrennt. Wie der Drittligist mitteilte, wird Peter Hyballa der neue Chef an der Seitenlinie.

Laut Vereinsangaben fiel die Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Ruman zu beenden, nach der 1:3-Niederlage am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken. Türkgücü liegt nach neun Spieltagen mit zwölf Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

"Nach den jüngsten Ergebnissen haben wir uns entschieden, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen", so Geschäftsführer Max Kothny. "Wir haben mit Peter Hyballa sehr gute Gespräche geführt und glauben, dass er taktisch als auch auf emotionaler Ebene der richtige Mann ist, um in Zukunft unsere ehrgeizigen Ziele zu verfolgen und umzusetzen. Er bringt jahrelange nationale sowie internationale Erfahrung mit, nun wollen wir mit ihm den Weg zurück in die Erfolgsspur finden."



Noch vor zwei Wochen, als die Münchner zwei deutliche Niederlagen in Folge hinnehmen mussten, drohte Kothny mit personellen Konsequenzen "eher früher als später". Bei seiner damaligen Akündigung hatte er Trainer Ruman jedoch ausdrücklich ausgenommen. Nun musste der 44-Jährige also doch sein Amt aufgeben.

Hyballa will "Mannschaft formen, die oben mitspielen kann"

Im Verein bleiben werden laut der Mitteilung vom Montag die Co-Trainer Nicolas Masetzky und Alper Kayabunar. Sie sollen den neuen Chef an der Seitenlinie, Peter Hyballa, unterstützen. Der 45-Jährige war zuletzt Trainer beim dänischen Zweitligisten Esbjerg fB. Dem waren Engagements in den Niederlanden, der Slowakei, Polen sowie unter anderem als Co-Trainer bei Bayer 04 Leverkusen vorausgegangen.

"Türkgücü München ist ein Klub, der sich im Aufbau befindet und in dem eine sehr große Perspektive steckt", wird Hyballa in der Vereinsmeldung zitiert. "Mein Ziel ist es, jeden Spieler in dieser wirklich interessanten Mannschaft weiterzuentwickeln und besser zu machen. Es gilt aus den vielen guten Einzelspielern eine Mannschaft zu formen, die in dieser ausgeglichenen, anspruchsvollen 3. Liga oben mitspielen kann." Bereits ab Dienstag soll Hyballa das Training bei Türkgücü leiten.