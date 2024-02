Trainerwechsel bei RWO: Hat Nowak nicht nur die Fans, sondern auch die Kabine verloren?

Sportlich sieht es gar nicht so düster aus bei Rot-Weiß Oberhausen, könnte man bis Samstag doch auf drei Punkte an Alemannia Aachen heranrücken. Doch vor dem Nachholspiel in Velbert am Dienstag ist nur der Trainerwechsel Thema beim Regionalligisten.

Beim Heimspiel gegen den SV Lippstadt sah man im Stadion Niederrhein Transparente "Nowak raus!" und hörte gleichlautende Sprechchöre. Der Verein unternahm dagegen nichts. Am Montagabend - nach Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie Gesprächen mit dem Mannschaftsrat und einigen weiteren Aktiven - erfolgten dann die Freistellung von Jörn Nowak und die Bestellung seines Vorgängers Mike Terranova zum Nachfolger; interimsweise, wie Vorstandsvorsitzender Thorsten Binder ausdrücklich sagt. Sportleiter Patrick Bauder, dessen "absoluter Wunschkandidat" Nowak gewesen war, ist mit der Suche nach einem neuen Trainer beauftragt.

Nowak wusste um seine Situation in Oberhausen und wusste auch, dass sie von Anfang an unter keinem guten Stern stand: "Ein Blick in meine Vita reicht da ja", sagte er noch am Freitagabend. Vor einigen Jahren war er als Sportleiter in der Schlussphase der Saison von RWO zum ungeliebten Nachbarn RWE gewechselt, den er nach einer Vertragsauflösung im letzten Frühsommer verließ, um dann wieder in Oberhausen anzuheuern.

Und Punkte hat er auch nicht in dem Maße gesammelt, wie man das erwartet hatte: Acht Siege und acht Unentschieden bei nur drei Niederlagen in 19 Spielen (am Dienstagabend geht es nach Velbert) waren nicht nur den Fans zu wenig, zumal immer wieder Vorstand, Sportleiter und Trainer vom "stärksten Kader" gesprochen hatten.

Kein Einknicken vor den Fans?

Mit Trainerentlassungen nach Fanprotesten ist das so eine Sache: Der Verein will sich nicht die Blöße geben, vor den Fans eingeknickt zu sein, zumal in diesem Oberhausener Fall die sogenannte "aktive Fanszene" damit gedroht hatte, jeglichen Support einzustellen. Dass Nowak nach einem halben Trainerjahr gehen muss, habe seinen Grund in den Darstellungen von Spielern, so heißt es jetzt aus Vorstand und Aufsichtsrat. Mit anderen Worten: Nowak habe die Kabine verloren, seine fachlichen Leistungen auf dem Trainingsplatz seien über jeden Zweifel erhaben, aber an Zwischenmenschlichem habe es gefehlt. Da halten die Spieler plötzlich den "Schwarzen Peter" in der Hand.

So verlieren alle ihr Gesicht, so ist Porzellan rundum zerschlagen. Auf die Idee, Nowak einen "freiwilligen" Rückzug nahezulegen, etwa mit der Begründung, er wolle den sportlichen Erfolg von Mannschaft und Verein nicht gefährden, ist man offenbar nicht gekommen. Nowak habe das auch nicht vorgeschlagen, hört man aus dem Vorstand. Er hätte es ja auch tun können.