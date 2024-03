Trainerwechsel bei Pokalsieger Metzingen

Beim frisch gebackenen Pokalsieger TuS Metzingen gibt es im Sommer einen Trainerwechsel. Den Erfolgscoach des Frauen-Bundesligisten zieht es in die Schweiz. Der Nachfolger steht auch schon fest.

Werner Bösch wechselt in die Schweiz. IMAGO/Pressefoto Baumann

Ab dem kommenden Sommer nimmt Co-Trainer Dr. Peter Woth die Rolle als Cheftrainer der TuS Metzingen ein. Für Werner Bösch endet die Zeit in Metzingen nach zwei Spielzeiten: Der Österreicher kehrt in den Schweizer Herrenbereich zurück und wird zukünftig den GC Amicitia Zürich trainieren.

"Meine Partnerin und ich fühlen uns in Metzingen super wohl und wollten grundsätzlich auch hierbleiben. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt und wir Schritt für Schritt vorankommen. Jetzt ist es eben anders gekommen, ich habe in der Schweizer Herrenliga eine gute Trainerstelle bekommen, auf die ich mich dann ab dem Sommer konzentrieren werde", so Werner Bösch.

"Wir wollen jetzt bis zum Saisonende gute Spiele zeigen und möglichst viele Siege holen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns in den letzten zwei Jahren so großartig unterstützt haben und wünsche meinem Co-Trainer Peter alles Gute für die kommende Saison", sagt Bösch.

"Großartige und schöne Herausforderung"

"Das ist eine großartige und schöne Herausforderung für mich, was nicht einfach sein wird, weil wir mit Werner den Deutschen Pokal gewonnen haben. Es wird schwer sein, das zu toppen, aber wir werden es trotzdem versuchen", so Peter Woth über seine neue Funktion als Cheftrainer.

"In der nächsten Saison würde ich gerne ein starkes, aggressives Team sehen, das gegen alle Mannschaften gewinnen will, und vor allem vor dem hervorragenden Publikum in der Öschhalle dominant sein kann", meint er.

„Werner wird für immer der erster Cheftrainer der Vereinsgeschichte sein, der hier einen Titel mit den Tussies geholt hat. Ich bin ihm sehr dankbar für seine harte Arbeit der letzten zwei Jahre. Ich gehe davon aus, dass Werner eine tolle Trainerkarriere haben wird und gönne ihm den Wechsel in den Herrenbereich von ganzem Herzen", so Metzingens Ferenc Rott.

"Mit Peter Woth übernimmt ein ganz erfahrener Mann den Posten als Hauptübungsleiter, wir haben ihn im Sommer als Co-Trainer geholt und er hat gemeinsam mit Werner gute Arbeit geleistet. Außerdem kennt er die Strukturen des Vereins und die Mannschaft sehr gut, was für die kommende Spielzeit nur ein Vorteil sein kann", erklärt er.