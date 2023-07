Trainerumfrage zur Regionalliga West: Aachen und Wuppertal werden heiß gehandelt

Die Regionalliga West startet am Freitag mit dem Kracher zwischen Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV. Die Trainerumfrage zeigt, dass dort sofort die beiden heißesten Titelkandidaten des Westens aufeinanderprallen.

Die beiden heißesten Meisterschaftsfavoriten treffen in der Regionalliga West direkt zum Start der neuen Saison 2023/24 aufeinander. Alemannia Aachen und Vizemeister Wuppertaler SV, die am Freitag ab 19.30 Uhr im Tivoli-Stadion das Eröffnungsspiel vor einer fünfstelligen Kulisse bestreiten, werden in der kicker-Trainerumfrage von sämtlichen Experten mindestens als Titelaspiranten genannt.

Beide Traditionsklubs halten mit ihren Ambitionen auch nicht hinter dem Berg. "Wir wollen der Euphorie, die durch unsere Transfers im Umfeld sowie im Verein entstanden ist, gerecht werden und oben angreifen", formuliert Alemannia-Trainer Helge Hohl. "Wir wollen ganz klar oben mitmischen und möglichst mehr Punkte holen", sagt WSV-Coach Hüzeyfe Dogan.

Engelmann und Lasogga als Faktor

Als stärkster Herausforderer der beiden ehemaligen Bundesligisten gilt der SV Rödinghausen (zwölf Stimmen), der unter anderem mit der Rückkehr von Rekordtorschütze Simon Engelmann (34) auf sich aufmerksam gemacht hat. Dahinter werden auch Rot-Weiß Oberhausen (sechs Stimmen) und die U 23 von Borussia Mönchengladbach (fünf) zumindest in der erweiterten Spitzengruppe erwartet.

Genannt werden allerdings auch einige "Geheimfavoriten". Immerhin drei Trainer haben die U 23 des FC Schalke 04 mit Ex-Bundesliga-Stürmer Pierre-Michel Lasogga (31) auf der Rechnung. Je eine Stimme bekamen außerdem die U 21 des 1. FC Köln, Lokalrivale und Auftaktgegner Fortuna Köln und der 1. FC Düren.

Helge Hohl (Alemannia Aachen):

"Wir wollen der Euphorie, die durch unsere Transfers im Umfeld sowie im Verein entstanden ist, gerecht werden und oben angreifen. Individuelle Qualität führt aber nicht zwangsläufig zum Erfolg. Als mögliche Meisterschaftskonkurrenten habe ich den SV Rödinghausen, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen sowie die U-23-Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 auf dem Zettel."

Daniel Berlinski (Rot Weiss Ahlen):

"Alemannia Aachen hat personell brutal aufgerüstet und ist für mich Aufstiegsfavorit Nummer eins. Daneben räume ich dem Wuppertaler SV, der in der abgelaufenen Saison bereits stark performt hat, ebenfalls gute Chancen ein. Wir gehen mit einer komplett neuen Mannschaft an den Start. Nachdem wir zuletzt sportlich eigentlich abgestiegen waren, zählt für uns nur der Klassenverbleib."

Dietmar Hirsch (1. FC Bocholt):

"Der Traditionsklub Alemannia Aachen geht mit seinen Transferaktivitäten 'All-in', wird definitiv eine gute Rolle spielen. Auch der Wuppertaler SV hat personell aufgerüstet und steht bei mir ganz oben auf dem Zettel. Wir wollen möglichst frühzeitig den Klassenverbleib unter Dach und Fach bringen."

Boris Schommers (1. FC Düren):

"Alemannia Aachen hat seinen Kader enorm verbessert. Was Umfang und Qualität des Aufgebots anbelangt, führt wohl kein Weg an Aachen vorbei. Als ärgsten Konkurrenten sehe ich den Wuppertaler SV. Wir streben in unserer zweiten Regionalliga-Saison einen gesicherten Mittelfeldplatz an, wollen möglichst an die gute Rückrunde anknüpfen, die wir auf Platz fünf abgeschlossen hatten."

Nico Michaty (Fortuna Düsseldorf II):

"Alemannia Aachen, der Wuppertaler SV und der SV Rödinghausen haben mit ihren Neuverpflichtungen unterstrichen, welche Ambitionen sie verfolgen. Wir haben erneut einen großen personellen Umbruch in unserem Aufgebot vollzogen, wollen möglichst eine sorgenfreie Saison spielen. Unsere Hauptaufgabe bleibt, viele Talente weiterzuentwickeln und an den Profikader heranzuführen."

Julian Hesse (FC Gütersloh):

"Alemannia Aachen und Wuppertaler SV sind meine Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Dahinter sehe ich den SV Rödinghausen, der ebenfalls sehr professionell aufgestellt ist und mit Torjäger Simon Engelmann genau den Spieler geholt hat, der ihnen zuletzt fehlte. Wir wollen als Aufsteiger für jeden Gegner unangenehm sein, uns in dieser Liga zügig stabilisieren und den Klassenverbleib möglichst frühzeitig realisieren."

Evangelos Sbonias (1. FC Köln II):

"Einen klaren Favoriten auf die Meisterschaft und den Aufstieg sehe ich nicht. Über das größte Potenzial im Kader verfügen Alemannia Aachen, der Wuppertaler SV und der SV Rödinghausen. Daher haben diese Teams auch die besten Chancen, ganz vorne zu landen. Für uns geht es darum, eine stabile Saison zu spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Im Mittelpunkt steht für uns, dass unsere Talente Schritte nach vorne machen und näher an den Profikader heranrücken."

Markus von Ahlen (Fortuna Köln):

"Nachdem uns einige Leistungsträger verlassen haben, müssen wir uns schnell finden und wollen unbedingt einen guten Saisonstart hinlegen. Alemannia Aachen ist mein Titelfavorit, weil der Verein sehr viel Geld in die Hand genommen und ausschließlich Topspieler geholt hat. Dahinter räume ich auch dem Wuppertaler SV und SV Rödinghausen sehr gute Chancen ein."

Felix Bechtold (SV Lippstadt 08):

"Die Aachener Alemannia, die bei ihren Transfers ins obere Regal gegriffen hat, und den Wuppertaler SV, der sich ebenfalls gut verstärkt hat, erwarte ich ganz oben. Auch der SV Rödinghausen kann mit Torjäger Simon Engelmann eine gute Rolle spielen. Die Mannschaft ist eingespielt und wurde punktuell verstärkt. Für uns geht es wie in den letzten Jahren zuvor ausschließlich um den Klassenverbleib."

Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach II):

"Die Favoriten sind für mich Alemannia Aachen, der Wuppertaler SV sowie der SV Rödinghausen. Besonders Aachen und der WSV haben gute Neuzugänge dazubekommen, aber auch Rödinghausen hat sich punktuell verstärkt. Unser oberstes Ziel ist es, so schnell wie möglich mit unserer jungen Mannschaft in der Liga anzukommen und die Spielweise, die wir uns vorstellen, auf den Platz zu bekommen. Das erhöht dann auch die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein."

Jörn Nowak (Rot-Weiß Oberhausen):

"Wir wollen unsere Spielidee auf den Platz bringen und schnell zu einer Einheit werden. Sollte uns ein erfolgreicher Saisonstart gelingen, werden wir eine gute Rolle spielen. Für mich sind der SV Rödinghausen, Alemannia Aachen und der Wuppertaler SV die Favoriten. Rödinghausen verfügt über eine eingespielte Mannschaft, die punktuell verstärkt wurde. Aachen und Wuppertal haben ihre Ambitionen mit Transfers untermauert. Außerdem traue ich der U 23 von Borussia Mönchengladbach erneut viel zu. Das liegt an ihrem enormen Spielerpotenzial und an ihrem guten Trainer."

Dennis Schmitt (SC Paderborn 07 II):

"Wir verfügen als Aufsteiger wahrscheinlich über das geringste Budget, wollen unangenehm sein und möglichst schnell die nötigen Punkte für den Klassenverbleib sammeln. In Sachen Meisterschaft führt kein Weg an Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV vorbei. Beide Vereine haben sich offensiv geäußert und mit zahlreichen Transferaktivitäten auf sich aufmerksam gemacht."

Carsten Rump (SV Rödinghausen):

"Ich freue mich auf eine sehr spannende Saison, in der sich viele Mannschaften auf Augenhöhe bewegen werden. Dass sich eine Mannschaft vom Rest des Feldes absetzen wird wie zuletzt der SC Preußen Münster, glaube ich nicht. Aufgrund der Transferpolitik gehen Alemannia Aachen und der Wuppertaler SV als Favoriten ins Rennen. Ich traue aber auch den zweiten Mannschaften sowie Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen viel zu. Unser erstes Ziel ist es, unsere PS auf die Straße zu bringen und möglichst konstant am Limit zu spielen. Dann können wir sicherlich eine gute Rolle spielen."

Jakob Fimpel (FC Schalke 04 II):

"Wir wollen unsere jungen Talente weiterentwickeln und möglichst für unsere Profis interessant machen. Das ist unsere wesentliche Aufgabe. In Sachen Meisterschaft habe ich Alemannia Aachen, den Wuppertaler SV und den SV Rödinghausen ganz oben auf dem Zettel."

Dimitrios Pappas (SSVg Velbert 02):

"Favorit auf die Meisterschaft ist Alemannia Aachen, nachdem der Kader extrem aufgerüstet wurde. Voraussetzung ist aber, dass die zahlreichen neuen Spieler aus verschiedenen Ligen schnell zusammenfinden. Als ärgste Konkurrenten sehe ich Rot-Weiß Oberhausen, den Wuppertaler SV und den SV Rödinghausen. Die U-23-Teams von Borussia Mönchengladbach und des FC Schalke 04 könnten als Außenseiter oben mitmischen. Wir wollen die Aufstiegseuphorie mitnehmen, möglichst schnell den Klassenverbleib sichern und uns mittelfristig in der Regionalliga etablieren."

Mark Zeh (FC Wegberg-Beeck):

"Die Traditionsvereine Alemannia Aachen, Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen werden die Meisterschaft unter sich ausmachen. Für Überraschungen können vor allem die U-23-Mannschaften von Borussia Mönchengladbach, des 1. FC Köln und des FC Schalke 04 sorgen. Wir gehen als absoluter Außenseiter in die Saison. Deshalb wäre der Klassenverbleib für uns eine Riesensensation."

Daniel Brinkmann (SC Wiedenbrück):

"Für mich kommen fünf Vereine im Rennen um die Meisterschaft in die engere Auswahl. Alemannia Aachen, der Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen, der SV Rödinghausen und die U 23 von Borussia Mönchengladbach erwarte ich ganz oben. Für uns geht es erneut darum, möglichst schnell die nötigen Punkte für den Klassenverbleib zu holen."

Hüzeyfe Dogan (Wuppertaler SV):

"Der SV Rödinghausen, Rot-Weiß Oberhausen und Alemannia Aachen werden mit Sicherheit oben mitspielen. Dem 1. FC Düren traue ich nach seiner starken Rückserie ebenfalls eine gute Rolle zu. Für uns geht es darum, gut in die Saison zu starten. Wir wollen ganz klar oben mitmischen und dafür möglichst mehr Punkte als in der zurückliegenden Spielzeit holen."