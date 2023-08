Trainerumfrage zur Regionalliga Südwest: OFC und Steinbach in der Favoritenrolle

Ab Freitag geht es in der Regionalliga Südwest wieder um Punkte. Im Vorfeld geben alle Trainer ihre Meister-Tipps ab und verraten, wohin sie mit ihrem Verein steuern wollen.

Gelingt die Rückkehr in die 3. Liga im elften Anlauf? Der Traditionsverein Kickers Offenbach gehört vor dem Start der neuen Saison 2023/2024 in der Regionalliga Südwest auf jeden Fall zu den heißesten Favoriten. Alle 17 gegnerischen Trainer trauen dem OFC mit seinem neuen Cheftrainer Christian Neidhart (54), der bereits den SV Meppen und Rot-Weiss Essen zurück in den Profifußball geführt hatte, laut der kicker-Trainerumfrage mindestens zu, um die Meisterschaft und den Aufstieg mitzuspielen. Und das, obwohl die Kickers zuletzt nicht über den siebten Platz hinausgekommen waren.

Auch der aktuelle Vizemeister TSV Steinbach Haiger (16 Stimmen), der FC 08 Homburg (13) und die zuletzt drittplatzierte U 23 der TSG Hoffenheim (zehn) werden erneut in der Spitzengruppe erwartet, woraus die Trainer auch keinen Hehl machen. "Wir wollen eine Mannschaft formen, die weit vorne mitspielen kann", sagt Christian Neidhart, während Steinbach Haigers Trainer Pascal Bieler (37) ankündigt, "den zweiten Tabellenplatz aus der abgelaufenen Saison noch toppen" zu wollen. Homburgs neuer Chefcoach Danny Schwarz formuliert: "Wir wollen ganz klar in der Spitzengruppe mitmischen." Nur TSG-Trainer Vincent Wagner ("Wir wollen zunächst in der Liga ankommen.) hält sich mit Ambitionen zurück.

Breit ist das Feld der möglichen Außenseiter im Titelrennen. Der U 23 des 1. FSV Mainz 05 und dem Aufsteiger Stuttgarter Kickers, der am Freitag ab 20 Uhr in einem Duell zweier früherer Bundesligisten bei Kickers Offenbach die Saison eröffnen darf, trauen immerhin jeweils drei Experten einen Platz in der Spitzengruppe zu. Als "Geheimtipps" gehen außerdem die U 23 des VfB Stuttgart, der KSV Hessen Kassel und der zuletzt immerhin fünftplatzierte FSV Frankfurt (je eine Stimme) an den Start.

Tobias Cramer (VfR Aalen):

"In der abgelaufenen Saison hatten wir mit dem Abzug von neun Punkten wegen des Insolvenzantrags eine riesige Stress-Situation zu bewältigen. Wir müssen uns jetzt nach zwölf Abgängen erst einmal finden und wollen möglichst eine stabile Saison spielen. Aufgrund der personellen Struktur sehe ich Kickers Offenbach, den TSV Steinbach Haiger und den FC 08 Homburg für das Rennen um die Meisterschaft sehr gut aufgestellt. Alle drei Vereine verfolgen ambitionierte Ziele. Als Überraschungsteam traue ich der U 23 der TSG Hoffenheim wieder eine gute Rolle zu."

Axel Siefert (Bahlinger SC):

"Mit Kickers Offenbach, dem TSV Steinbach Haiger und dem FC 08 Homburg erwarte ich die "üblichen Verdächtigen", die im Titelrennen eine große Rolle spielen werden, in der Spitzengruppe. Dazu kommen die U-23-Teams der TSG Hoffenheim und des 1. FSV Mainz 05, die für Überraschungen sorgen werden. Wir haben uns etabliert, wollen ständig über dem Strich stehen und streben einen einstelligen Tabellenplatz an."

Martin Braun (TSG Balingen):

"Bei mir stehen Kickers Offenbach, der TSV Steinbach Haiger, der FC 08 Homburg sowie die TSG Hoffenheim II, die eine sehr gute Entwicklung genommen hat, ganz oben auf dem Zettel. Wenn wir permanent alles abrufen, können wir wieder eine ähnlich gute Saison wie zuletzt mit Platz sechs spielen. In erster Linie geht es aber darum, dass wir mit einem der geringsten Etats den Klassenverbleib schaffen."

Wir wollen mit unserer jungen Mannschaft unbekümmert aufspielen und uns in dieser Liga etablieren. Kristjan Glibo, Eintracht Frankfurt II

Kristjan Glibo (Eintracht Frankfurt II):

"Der TSV Steinbach Haiger ist für mich der Top-Favorit, weil die Mannschaft bislang in jeder Saison oben dabei war. Dahinter sehe ich Kickers Offenbach, die unbedingt hochwollen. Auch die TSG Hoffenheim II wird nach dem knapp verpassten Aufstieg wieder angreifen. Der 1. FSV Mainz 05 II, deren U 19 Deutscher Meister wurde, hat viele junge und agile Spieler, die immer für eine Überraschung sorgen können. Auch den Stuttgarter Kickers traue ich wegen ihrer Fanbase viel zu. Wir wollen mit unserer jungen Mannschaft unbekümmert aufspielen und uns in dieser Liga etablieren."

Tim Görner (FSV Frankfurt):

"Nach unserem fünften Tabellenplatz wollen wir nicht abheben und die Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben. Mit einem sehr jungen, motivierten und talentiertem Team geht es darum, erneut in der oberen Tabellenhälfte mitzumischen. Die Liga ist extrem ausgeglichen. Aber tendenziell räume ich Kickers Offenbach, dem TSV Steinbach Haiger und dem FC 08 Homburg die größten Chancen im Titelrennen ein."

Roland Seitz (SGV Freiberg Fußball):

"Unser oberstes Ziel ist der frühzeitige Klassenverbleib. Wir haben mit 16 Abgängen einen großen personellen Umbruch vollzogen, gehen die Aufgabe deshalb mit sehr viel Demut an. Der TSV Steinbach Haiger, der FC 08 Homburg und Kickers Offenbach verfügen über die größten wirtschaftlichen Möglichkeiten, werden den Aufstieg unter sich ausmachen."

Sedat Gören (SG Barockstadt Fulda-Lehnerz):

"Wir hatten in der zurückliegenden Saison als Aufsteiger eine gute Runde gespielt, wollen auch diesmal möglichst frühzeitig die nötigen Punkte für den Klassenverbleib einfahren. Kickers Offenbach und der FC 08 Homburg haben eine starke Fanbase, verfolgen ambitionierte Ziele. Auch dem TSV Steinbach Haiger und der U 23 der TSG Hoffenheim traue ich wieder einiges zu. Als Überraschungsteam könnten die Stuttgarter Kickers positiv in Erscheinung treten."

Vincent Wagner (TSG 1899 Hoffenheim II):

"Kickers Offenbach hat mit Christian Neidhart einen erfahrenen Trainer verpflichtet und den Kader extrem verstärkt, wird daher auf jeden Fall oben mitspielen. Noch mehr traue ich aber meinem persönlichen Top-Favoriten TSV Steinbach Haiger zu. Wir wollen zunächst in der Liga ankommen und den jungen Spielern möglichst schnell den Männerfußball näherbringen. Wir haben einen großen personellen Umbruch vollzogen, streben einen einstelligen Tabellenplatz an."

Danny Schwarz (FC 08 Homburg):

"Wir wollen ganz klar in der Spitzengruppe mitmischen. Als größte Konkurrenten sehe ich den Traditionsverein Kickers Offenbach, der den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga diesmal unbedingt schaffen will. Dieselben Ambitionen verfolgt auch der TSV Steinbach Haiger, der immer ein sehr gutes Team stellt und erneut vorne dabei sein wird. Auch die U-23-Mannschaften des VfB Stuttgart, der TSG Hoffenheim und des 1. FSV Mainz 05, die allesamt über Top-Talente verfügen, muss man auf der Rechnung haben."

Tobias Damm (KSV Hessen Kassel):

"Der Traditionsverein Kickers Offenbach, der sich mit Cheftrainer Christian Neidhart und Christian Hock als Geschäftsführer Sport im administrativen Bereich sehr gut aufgestellt hat, ist auch aufgrund der Finanzkraft mein Favorit auf die Meisterschaft. Den TSV Steinbach Haiger und den FC 08 Homburg erwarte ich ebenfalls in der Spitzengruppe. Wir wollen einen guten Saisonstart hinbekommen, uns insgesamt stabilisieren und möglichst von der Gefahrenzone fernhalten."

Michael Stahl (TuS Koblenz):

"Als Meisterschaftsfavoriten würde ich vor allem den TSV Steinbach Haiger nennen. Nach den zurückliegenden Spielzeiten, die der Verein immer in der Spitzengruppe abgeschlossen hatte, möchte der TSV jetzt den großen Wurf schaffen. Auch Kickers Offenbach, die unter anderem mit der Verpflichtung von Dimitrij Nazarov ihre Ambitionen unterstrichen haben, muss man auf dem Zettel haben. Die TSG Hoffenheim II ist ebenfalls sehr stark besetzt, wenn die größten Talente weiterhin für die U 23 zur Verfügung stehen. Für uns geht es nur um den Klassenverbleib. Wir wollen uns die Chance verdienen, mindestens für eine weitere Saison in der Regionalliga spielen zu dürfen."

Jan Siewert (1. FSV Mainz 05 II):

"Kickers Offenbach, der TSV Steinbach Haiger und der FC 08 Homburg gehören für mich zum Kreis der Favoriten, da alle drei Vereine ein klares Ziel verfolgen und sich gut verstärkt haben. Der TSG Hoffenheim II traue ich ebenfalls wieder eine gute Rolle zu. Die Zielsetzung lässt sich bei einer U 23 nicht am Tabellenplatz festmachen. Als höchste Ausbildungsmannschaft haben wir hohe Ansprüche. Aber an oberster Stelle steht für uns die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler klar im Fokus."

Aydin Ay (TSV Schott Mainz):

"Wir sind das kleinste Licht in der Regionalliga Südwest, deshalb wäre für uns der Klassenverbleib mit dem Gewinn der Meisterschaft vergleichbar. Wir wollen möglichst bis zum Schluss dranbleiben. Der FC 08 Homburg, Kickers Offenbach und der TSV Steinbach Haiger verfügen über die größten Etats und sind meine Favoriten. Auch Hessen Kassel traue ich zu, dass die Mannschaft im oberen Drittel mitmischen kann."

Nach dem Verlauf der zurückliegenden Saison kann niemand davon ausgehen, dass wir sofort an die Spitze durchmarschieren. Christian Neidhart, Kickers Offenbach

Christian Neidhart (Kickers Offenbach):

"Für uns geht es zunächst darum, eine Mannschaft zu formen, die weit vorne mitspielen kann. Nach dem Verlauf der zurückliegenden Saison kann niemand davon ausgehen, dass wir sofort an die Spitze durchmarschieren. Aber wir werden alles tun, damit wir Schritte in die richtige Richtung machen. Klar ist, dass wir auf zahlreiche ambitionierte Gegner treffen. Vizemeister TSV Steinbach Haiger, aber auch der FC 08 Homburg, die U 23 der TSG Hoffenheim oder der FSV Frankfurt werden ebenfalls das Ziel verfolgen, ganz oben mitzumischen."

Pascal Bieler (TSV Steinbach Haiger):

"Wir wollen möglichst bis zum letzten Spieltag oben mitmischen und den zweiten Tabellenplatz aus der abgelaufenen Saison noch toppen. Kickers Offenbach, den FC 08 Homburg und die TSG Hoffenheim II sehe ich als unsere größten Konkurrenten. Als mögliches Überraschungsteam könnten die Stuttgarter Kickers als Aufsteiger direkt für Furore sorgen."

Markus Fiedler (VfB Stuttgart II):

"Neben der Aus- und Weiterbildung unserer Talente, die für uns an erster Stelle steht, müssen wir als Team erst einmal zu einer Einheit werden, die vorgegebene Spielidee verinnerlichen und umsetzen, bevor ich irgendwelche Saisonziele formuliere. Mein Favorit auf die Meisterschaft ist Kickers Offenbach. Dahinter traue ich TSV Steinbach Haiger und FC 08 Homburg ebenfalls eine gute Rolle zu."

Als Aufsteiger müssen wir erst einmal in der Liga ankommen. Mustafa Ünal, Stuttgarter Kickers

Mustafa Ünal (Stuttgarter Kickers):

"Als Aufsteiger müssen wir erst einmal in der Liga ankommen, wollen möglichst eine sorgenfreie Saison spielen und schnell die nötigen Punkte für den Klassenverbleib holen. Kickers Offenbach ist aufgrund der sportlichen Qualität und wegen des zur Verfügung stehenden Etats der Titelfavorit. Als größte Konkurrenten sehe ich den FC 08 Homburg und den TSV Steinbach Haiger. Diese drei Mannschaften werden die Meisterschaft unter sich ausmachen."

Matthias Born (FC-Astoria Walldorf):

"Einen richtigen Top-Favoriten sehe ich nicht. Dennoch traue ich Kickers Offenbach in Sachen Meisterschaft am meisten zu. Das Team wurde mit Unterschiedsspielern verstärkt, die sich in der Liga bereits auskennen. Wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben, streben wir einen einstelligen Tabellenplatz an."